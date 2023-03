Klopp smiler av Ancelotti-utspill

Se Real Madrid-Liverpool på TV 2 Play onsdag fra klokken 20.00!

Selv om Real Madrid har en 5-2-ledelse på Liverpool fra den første Champions League-åttedelsfinalen, mener trener Carlo Ancelotti at onsdagens returoppgjør er mer komfortabel for Liverpool enn Madrid.

– Liverpool må gi alt fra første til siste minutt. Resultatet fra første kamp skaper tvil hos oss i så måte, sier Ancelotti.

– Vi skal prøve å være på vårt beste fra første minutt, men det er ikke til å unngå at vi har mer usikkerhet enn motstanderen, fortsetter italieneren på tirsdagens pressekonferanse.

Foretrekker Ancelottis situasjon

Liverpool-manager Jürgen Klopp smiler av Ancelottis utspill.

– Jeg hadde foretrukket å være i hans situasjon og skulle forsvare en tremålsledelse, sier Klopp.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var i godt humør på tirsdagens pressekonferanse. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

– Men han advarer spillerne sine og sier det i offentligheten, fortsetter Liverpool-sjefen.

Etter det første oppgjøret for tre uker siden uttalte Klopp etter kampen at det var avgjort. Nå har han et lite håp.

– Kampen skal fortsatt spilles, og vi er veldig glade for det. Real Madrid ville vært fornøyd om kampen ble avlyst og de gikk videre. Vi er glade for å få denne lille muligheten, sier han.

Ancelotti ønsker ikke å ha en defensiv inngang til kampen. Han mener det er viktig å holde nullen i åpningskvarteret for å unngå at Liverpool får momentum.

– Det er veldig viktig for oss å vinne den rette balanse mellom ikke kun forsvare oss og tenke på at vi har en tremålsledelse, sier han.

TREMÅLSLEDELSE: Real Madrid og Carlo Ancelotti har én fot i Champions League-åttedelsfinalen etter å ha vunnet 5-2 på Anfield for tre uker siden. Foto: JUAN MEDINA / REUTERS

Klopps analyse

Klopp har analysert den første kampen på Anfield, der Liverpool ledet 2-0 i første omgang og hadde sjanser til å øke ledelsen.

– Det eneste taktiske problemet var kontringene i andre omgang. I første omgang hadde vi ikke det problemet. Vi kan ikke stoppe Vinícius Júnior hele tiden, sier Klopp.

Den tidligere Mainz- og Dortmund-treneren vet at hans spillere må være på sitt beste på Santiago Bernabéu for å ha en mulighet.

– Vi må være superaktive med og uten ball. Vi kan ikke spille mot Real Madrid uten å forsvare oss på et høyt nivå. Midtbanepresset må være enestående. Vi må sørge for å unngå kontringene imot når vi angriper, sier Klopp.

Tyskeren håper Liverpool i det minste kan vinne kampen.

– Hvis vi ikke spiller godt her, taper man ikke bare. Da går man på en ordentlig smell. Får Real Madrid kose seg, er ikke det noe vi ønsker å oppleve, sier Klopp.

Liverpool må klare seg uten midtbanespillerne Stefan Bajcetic (skade) og Jordan Henderson (sykdom) mot Real Madrid.