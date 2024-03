Klopp røper beskjed til historiske Salah: – Første gang

Liverpool - Sparta Praha 6-1 (11-2 sammenlagt)

Liverpool lekte seg til kvartfinale i Europaligaen mot Sparta Praha med 6-1 torsdag og 11-2 (!) sammenlagt.

Cody Gakpo scoret to mål, mens Darwin Núñez, Bobby Clark, Mohamed Salah og Dominik Szoboszlai scoret ett mål hver for Liverpool.

Salahs fulltreffer i første omgang gjorde egypteren til tidenes første Liverpool til å score 20 mål eller mer i sju strake sesonger.

FORNØYD: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Tross 5-1 i det første oppgjøret stilte Liverpool-manager Jürgen Klopp med et sterkt mannskap mot Sparta Praha.

– Mo (Salah) er en veldig erfaren spiller. Jeg sa at det kunne være at han måtte spille hele kampen. Det er første gang at jeg har bedt en spiller om ikke å forsvare, sier Jürgen Klopp til TNT Sports, gjengitt av BBC.



Med 3-0 til pause gjorde han Klopp bytter til starten av andre omgang. Søndag venter Manchester United i FA-cupkvartfinalen borte for Liverpool.

STARTET: Markus Solbakken (t.h.), her mot Liverpools Cody Gakpo, var i startoppstillingen til Sparta Praha på Anfield. Foto: Lee Smith / Reuters / NTB

Sparta Prahas Markus Solbakken ble byttet ut med et drøyt kvarter igjen.