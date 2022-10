Klopp om Haaland-dilemma: – En utfordring

Liverpool har fått en uvanlig svak start på sesongen med kun to seirer på åtte kamper i Premier League.

På pressekonferansen før møtet med regjerende mester Manchester City, ble Jürgen Klopp spurt om hva planen var for å stoppe Erling Braut Haaland.

– Mot det som i øyeblikket er verdens beste spiss, må man sørge for at han ikke får mange baller. Det er hva vi vil prøve, men mot City er det åpenbart et problem hvis du stopper ham med for mange spillere, sier Klopp og utdyper:

– Da åpner du opp rom for de andre verdensklassespillerne og det vil ikke gjøre livet lettere. Det er en utfordring, men vi vil prøve å løse det.

Kaller Haaland spesiell

Manageren forteller at han merket seg jærbuen da laget møtte Red Bull Salzburg i Champions League i 2019.

– Vi så at potensialet var sinnsykt. Jeg tror ikke han startet på Anfield, men vi var allerede da også opptatt av ham og hvordan vi skulle stoppe ham. Han scoret likevel, smiler Klopp.

Jærbuen kom inn fra benken og scoret i en kamp som endte 4-3 til Liverpool.

I Pep Guardiolas lag har 22-åringen allerede scoret 20 mål på 13 kamper.

Tyskeren beskriver nordmannen som en unik kombinasjon av å være veldig fysisk og teknisk.

– Når de har noen av de beste spillerne i verden til å sette opp mål blir det en «perfekt fit», mener manageren.

– Hans avslutningsegenskaper er eksepsjonelle, men han beveger seg også veldig smart. Du kan bare bruke farten hvis du bruker den på en smart måte. Det er hele pakken som gjør ham spesiell.

Virgil van Dijk uttalte seg om hvordan det blir å møte den norske superspissen til TV 2 onsdag:

– Det blir definitivt ikke enkelt. Han har vært i fyr og flamme. Det er ikke annet å si, sa nederlenderen.

Etterlyser flere målscorere

For Liverpools del har Roberto Firmino vist strålende form med åtte mål på like mange kamper fra start denne sesongen.

– «Bobby» har et veldig bra moment og vi er veldig glad for ham, men vi trenger å spre målene litt mer i forskjellige kamper, sier Klopp.

Mohamed Salah fikk seg en solid opptur i Champions League-oppgjøret mot Rangers. Som innbytter kom egypteren inn og scoret hat trick på rekordraske seks minutter og tolv sekunder.

– Det hjelper åpenbart. Jeg er ganske sikker på at han (Mohamed Salah) lærte fra den første kampen mot Rangers. Keeperen (Allan McGregor) reagerte bra og visste da hvor han ville avslutte, men «Mo» overrasket han.