Klopp om alderskritikken: – Kom igjen, det handler ikke om det!

– La meg si det sånn, det er i alle fall ikke kjedelig!

Jürgen Klopp ler sin karakteristiske latter. Avvæpner situasjonen litt. Men de tørre fakta er ikke til å ta feil av.

10. plass og 10 poeng etter 8 kamper i Premier League. Det har vært en tung start på sesongen på Merseyside.

– Jeg forstår at folk er skuffet, sier Klopp til TV 2.

Manageren lener seg mot det blå rekkverket inne på Ibrox Stadium. Neste kamp er Rangers under flomlysene i Glasgow. Champions League, der alt handler om å komme seg videre fra gruppespillet.

Klopp latterliggjør tidligere Liverpool-spiller

Det har lugget for Klopps mannskap denne høsten. Forrige sesong kjempet de på alle fronter helt til siste slutt. Finale i Champions League, 2. plass i Premier League. Hentet pokalen hjem til Liverpool i de to engelske cupene.

Nå flyter det ikke lenger.

– Det er forskjellige grunner til at det er sånn. Det har ikke «klikket» for oss ennå. Det jobber vi med nå. Men slik er situasjonen. Vi gjemmer oss ikke, understreker Liverpool-manageren og utdyper:

– Det er utfordrende og tøft. Men det er en del av livet, av karrieren. Det er alltid muligheter for at slikt kan skje. Vi er klare for å ta den kampen, og det er akkurat det vi skal gjøre.

Uenig i alderskritikken

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller har gjort seg opp følgende tanker om Liverpools prestasjoner etter 2-3-tapet for Arsenal:

– Det er det mest bekymringsfulle med Liverpool: at lag tar dem på deres egen medisin. Liverpool har på en måte lagt en mal for hvordan moderne fotball er. Du kan løpe deg til … Ikke til suksess alene, men den fysiske biten har vært veldig viktig for at Liverpool har kunne gjort det de har gjort, men nå er det mange som ikke henger med.

Det er ikke Klopp enig i.

– Kom igjen, det handler ikke om det. De er fremdeles unge og friske.

– Så dere har fremdeles den fysiske kapasiteten i laget til å spille den samme fotballen, «intensity is our identity»?

– Ja. Det handler ikke om alder. Se på Barcelona, det var en tid der de hadde et eldre lag over 30 år og fremdeles vant alt. Se på midtbanen til Real Madrid som de nettopp vant Champions League med. Den midtbanen er ikke ung. Det handler om å kombinere erfaring med begeistring.

– Liverpool trenger litt nytt blod

Rangers-spiller John Lundstram har vokst opp som svoren Liverpool supporter, og får selvsagt med seg hva som rører seg i klubben i dag også.

– Liverpool har levert noen helt fantastiske prestasjoner de siste årene, så at det skulle komme motgang en gang, måtte skje på et tidspunkt. Er den tiden nå? Ja, kanskje litt.

– Ta Sir Alex Ferguson, han hadde noen brilliante lag i sin tid i Manchester United, men klarte alltid å fornye litt hvert andre til tredje år. Jeg har ikke fasiten her, men ja, du kan kanskje si det, ja: Liverpool trenger litt nytt blod, sier Lundstram.

– Det er helt greit at dette med alder diskuteres. Vi vil ikke spille med de samme folkene til de er 38 år. Det forbereder vi oss selvfølgelig på, med en myk overgang. Men det er ikke dette som er vårt problem for øyeblikket. Vi kunne alle gjort en bedre jobb. Det vet vi. Og det er det vi ønsker å vise nå, at vi kan bedre enn dette, avslutter Klopp.

