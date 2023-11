Klopp måtte holde Liverpool-stjerne unna sint Guardiola

Manchester City - Liverpool 1-1

Etter at sluttsignalet gikk på 1-1 mellom Manchester City og Liverpool, takket Pep Guardiola og Jürgen Klopp for kampen.

Men da Darwin Núñez kom med en kommentar til Manchester City-sjefen, tente han til.

Klopp dro med seg uruguayaneren og roet situasjonen mens ordvekslingen gikk mellom spansktalende Guardiola og Núñez.

KONKURRENTER: Det så ut til å være forholdsvis god stemning mellom Jürgen Klopp og Pep Guardiola, men Manchester City-sjefen var forbannet etter kampen. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Senere viste TV-bildene tilsynelatende god stemning mellom Klopp og Guardiola.

– Det har ingenting med den heftige rivaliseringen mellom oss å gjøre. Jeg tror ikke Darwin Núñez vet noe om det. Jeg var overraskende nok ikke involvert i tumultene, så jeg skal ikke forklare hva som skjedde, sier Klopp, gjengitt av Liverpool Echo.

– Jeg elsker begge. Jeg prøvde å roe det ned, men jeg forsto ikke et eneste ord av hva som ble sagt, forsetter tyskeren.



I TUMULTER: Darwin Núñez tirret på seg Pep Guardiola. Foto: Jason Cairnduff / Reuters / NTB

– Sterkere enn meg

Guardiola ble også spurt om situasjonen på pressekonferansen.

– Han er bare sterkere enn meg, sier Guardiola, som var misfornøyd med å få spørsmålet tidlig på pressetreffet.



– Det er kanskje det siste spørsmålet. Jeg er utrolig fornøyd. Jeg vet hvor tøffe de (Liverpool) er å møte, sier City-manageren.



Darwin Núñez ble byttet ut like etter at Trent Alexander-Arnold hadde banket 1-1 med ti minutter igjen å spille.



REDDET POENG: Liverpools Trent Alexander-Arnold. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

Alexander-Arnold reddet ett poeng etter at Erling Braut Haaland hadde gitt Manchester City ledelsen i første omgang.

– Det er alltid godt å feire foran egne fans. Du får se mange forskjellige fjes. Det er artig, sier Alexander-Arnold til Sky Sports.

Skuffelse i City-leiren

1-1 gjør at Manchester City fortsatt topper Premier League ett poeng foran Liverpool.

– Det er ikke så verst å reise herfra med poeng. Vi ønsket å vinne, men vi ønsket samtidig ikke å tape. Det høres ut som en klisjé. Det er flere ting vi må forbedre, og det skal vi jobbe med, sier Liverpool-kaptein Virgil van Dijk til BBC.

Arsenal kan ta tabelltoppen med seier over Brentford på bortebane lørdag kveld.



– Vi ønsket å vinne. Vi skapte mange sjanser, men vi er skuffet over bare ett skudd på mål i andre omgang. Totalt sett er vi litt skuffet, sier Manchester City-spiller Nathan Aké til Sky Sports.

ANGREP LIVERPOOL: Erling Braut Haaland og Manchester City angrep Trent Alexander-Arnold og Liverpool på gjestenes høyreside fra første spark. Foto: Jason Cairnduff / Reuters / NTB

Haaland scoret igjen

Manchester City gikk rett i strupen på motstanderen og skapte trøbbel på Liverpools høyreside, men

MÅL NUMMER 50: Erling Braut Haaland snek seg mellom Liverpool-stopperne Virgil van Dijk og Joël Matip og satte inn 1-0 etter snaut en halvtimes spill. Foto: Jason Cairnduff / Reuters / NTB

I det 27. spilleminutt hadde Alisson Becker et svakt utspill som havnet hos Nathan Aké høyt på banen. Nederlenderen rundet to Liverpool-spillere og spilte gjennom Erling Braut Haaland, som sendte City i ledelsen med sitt 50. mål i Premier League.

– Det er slik verdensklasse ser ut, kommenterte tidligere Manchester United-spiller Gary Neville på Sky Sports.

KEEPERTABBE: Liverpool-keeper Alisson Beckers utspill gikk rett til Manchester City, som tok ledelsen ved Erling Braut Haalands 50. Premier League-mål. Foto: Jason Cairnduff / Reuters / NTB

– En god avslutning, sier tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher på samme TV-kanal.



Liverpool svarte med å skape flere halvsjanser, men gjestene klarte ikke å få uttelling. Liverpool-spiss Darwin Núñez var i flere gode posisjoner som han ikke klarte å utnytte.

MÅLLØS: Darwin Núñez og Liverpool klarte ikke å utnytte kontringsmulighetene før pause mot Manchester City. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

I andre enden prøvde Phil Foden lykken fra distanse like før pause, men Alisson i full strekk fikk en hånd på ballen.

City-annullering

Midtveis i andre omgang hadde Manchester City-stopper Rúben Dias en ball i mål etter at Alisson Becker glapp ballen. Scoringen ble imidlertid annullert for et frispark fra Manuel Akanji på Alisson like før Dias satte ballen i mål.

– Da jeg så det direkte, trodde jeg at Alisson hadde klønet det til. Det er litt høyrearm der oppe, sier Gary Neville på Sky Sports.



– Det var et frispark. Det er ikke mer å si. Det var et ganske klart frispark til keeper, sier Virgil van Dijk til BBC etter kampen.

ANNULLERING: Rúben Dias fikk ikke godkjent scoringen i andre omgang på grunn av Manuel Akanjis duell med Alisson Becker. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

Ti minutter før full tid fikk Erling Braut Haaland en enorm mulighet, men nordmannen ble stoppet av en strålende Alisson Becker.

Like etter gikk Liverpool i angrep. Ballen landet hos Trent Alexander-Arnold, som fikk et fantastisk treff og hamret inn 1-1.

– City har ikke klart å avgjøre, og det har ført dem inn i trøbbel, kommenterer Gary Neville.



Manchester City var det farligste laget på slutten, men klarte ikke å score. Dermed endte det 1-1 mellom Manchester City og Liverpool.