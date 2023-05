Klopp legger seg flat: – Det skulle ikke skjedd

Jürgen Klopp raste mot fjerdedommeren etter 4-3 seieren over Tottenham. Nå beklager han hendelsen.

Søndag vant Liverpool 4-3 over Tottenham etter at Diogo Jota satte inn seiersmålet fire minutter på overtid.

Etter scoringen løp Liverpool-manager Jürgen Klopp rett bort og feiret i ansiktet på fjerdedommeren, før han plutselig holdt seg til baksiden av låret med det som virket å være en strekk.

– Hele situasjonen skulle ikke ha skjedd. Det var mange følelser involvert. Mye sinne i øyeblikket. Det var derfor jeg feiret som jeg gjorde, sier Klopp på en pressekonferanse onsdag.



Der ble dommersituasjonen et tema.

Han reagerte på en situasjon i forkant av Tottenhams 3-3 scoring, som kom kun minutter før seiersmålet. Klopp var fortsatt tydelig frustrert selv om Liverpool slo tilbake.

– Det var en situasjonen, jeg mente at Mohammed Salah ikke gjorde noe galt. Tottenham fikk frispark og scoret mål. Jeg burde ha vært glad da vi scoret, men jeg var fortsatt sint, forklarer manageren tirsdag.

I DSKUSJON: Jürgen Klopp og Paul Tierney diskuterte hendelsen. Foto: Carl Recine

«Rødt for hva?»

Han var svært misfornøyd med kampens hoveddommer Paul Tierney, noe han også ga utløp for rett etter kampen.

Klopp fikk også et gult kort.

– Jeg forventet ikke et rødt kort. Jeg forventet et gult kort. Tierney sa til meg: «For meg er dette rødt kort, men fjerdedommeren mente det kun var gult kort.» Jeg sa: «Rødt kort for hva?», forklarer Klopp på pressekonferansen.

I ettertid har dommerforeningen kommet med en melding der de hevder Tierney opptrådte profesjonelt under hele seanser.

– Jeg vet Paul Tierney ikke gjør dette med vilje. Absolutt ikke. Men vi har en historie. Det har ikke skjedd med vilje, men det er likevel noe der. Det er følelsen. Dommerne er veldig sinte over det jeg sa. De sa jeg løy. Jeg løy ikke. Jeg skulle ikke ha sagt det jeg gjorde, men jeg løy ikke.

SINT: Jürgen Klopp var svært misfornøyd med hoveddommer Paul Tierney i kampen mot Tottenham. Her snakker han med dommerteamet etter kampslutt. Foto: Peter Byrne

– Angrer

Uttalelsene skapte overskrifter i britiske og internasjonale medier. Nå beklager han hendelsen.

– Vi vant kampen 4-3 på spektakulært vis, men jeg skapte bare negative overskrifter.

– Jeg angrer virkelig på overskriftene jeg skapte. Jeg har ikke anelse om hva som skjer nå. Jeg har ikke hørt noe ennå, sier Klopp.



Sky Sports og andre medier har i ettertid meldt at Det engelske fotballforbundet (FA) skal «se nærmere» på situasjonen.



– Jeg må trolig forvente en straff. Alle forteller meg at jeg vil bli straffet. Dommerne mener jeg har stilt spørsmål ved deres integritet, men nå som jeg sitter her helt rolig, kan jeg si at jeg ikke gjør det, sier Klopp.



Nå venter hjemmekamp mot Fulham på onsdag. Liverpool ligger på en foreløpig femteplass i Premier League, to poeng foran Tottenham.

Opp til Manchester United på fjerde er det sju poeng, men Manchester-klubben har én kamp mindre spilt.