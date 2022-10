Klopp latterliggjorde Liverpool-helt

Se Klopp-seansen i videovinduet!

Tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann er en av mange som har forsøkt å forklare gamleklubbens marerittstart på sesongen.

– Jeg vet ikke hvordan de skal få gnisten tilbake fordi de har vunnet kamper også tidligere denne sesongen, sa Hamann til Talksport.

Liverpool-manager Jürgen Klopp satte ikke pris på å bli spurt om Hamanns utspill før Champions League-kampen mot Rangers.

– Å, nydelig! Han er en fantastisk kilde. Han er høyt respektert overalt, sier Klopp med tydelig ironi til latter fra journalistene.

– Han er en tidligere midtbanespiller for Liverpool, svarte journalisten.

LATTERLIGGJØRES: Tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann. Foto: Nick Potts

– Det gir deg ikke retten til å si hva du vil, spesielt når du ikke har peiling, sier Klopp, som tidligere har fått kritikk av nettopp Hamann.

– Jeg tenker faktisk at Didi Hamann ikke fortjener at du bruker hans setninger. Gjør meg en tjeneste og still dine egne spørsmål, sier Klopp.

Dommerkritikk

Dietmar Hamann spilte for Liverpool mellom 1999 og 2006 etter å ha kommet fra Newcastle. Den tyske midtbanespilleren ble byttet inn i pausen i Champions League-finalen mot Milan i 2005 da Liverpool hentet opp 0-3 og senere vant på straffesparkkonkurranse.

– Dette Liverpool-laget ser slitent ut, tregt og helt flatt, sier Hamann, som også hadde en fortid i Bayern München og Manchester City.

Klopp ga opp ligatittelen etter søndagens 2-3-tap for Arsenal. Liverpool ligger på tiendeplass med ti poeng etter åtte kamper. I Champions League står de røde med seks poeng etter tre kamper.

– Hva manglet vi i Arsenal-kampen? Bare at dommeren tok riktige avgjørelser. Vi tapte kampen og mistet tre spillere. Det er ikke det som burde skjedd. Vi kommer til å fortsette å kjempe. Vi kjempet hardt mot Arsenal, og vi skal gjøre det samme mot Rangers, sier Klopp før onsdagens Champions League-møte med Rangers i Glasgow.

Skadetrøbbel

Luis Díaz, Trent Alexander-Arnold og Joël Matip måtte alle ut med skader mot Arsenal. Mens Alexander-Arnold og Matip er ventet å være ute i et par uker, får Luis Díaz seks til åtte uker på sidelinjen.

Fra før er Naby Keïta ute med skade.

Andy Robertson er imidlertid tilbake i full trening. Alex Oxlade-Chamberlain ble avbildet på trening denne uken, men den skadeforfulgte midtbanespilleren er ikke registrert for Champions League-spill denne høsten.

