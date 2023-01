– Klopp i hemmelig møte om midtbanespiller

Og Graham Potter skal være fredet i Chelsea. Her er lørdagens fotballrykter!

Graham Potter er under press etter kun én seier på de siste ni Premier League-kampene. Men ifølge The Telegraph står Chelsea-eierne bak manageren. Dersom den dårlige trenden ikke snur, er eierne klare for å gjøre store utskiftninger i spillerstallen, men Potter er foreløpig fredet. Ifølge Telegraph er Kai Havertz, Hakim Ziyech og Christian Pulisic noen av spillerne som kan bli solgt.

En av dem som kan komme inn dørene på Stamford Bridge er Noni Madueke (20). Chelsea er ifølge overgangsguru Fabrizio Romano i direkte dialog med PSV Eindhoven om en overgang for angriperen. Chelsea skal ha kommet med et muntlig bud på 30 millioner euro.

Ifølge Romano er det ikke lenge til Mykhailo Mudryk blir presentert som Arsenal-spiller. The Times melder at Arsenal håper å få overgangen i boks tidsnok til at 22-åringen kan få sin debut mot Manchester United neste helg.

Jürgen Klopp skal ha vært i hemmelig møte med Sofyan Amrabat (26) sine representanter for å overtale Fiorentina-midtspilleren om en overgang til Liverpool. Ifølge Daily Mirror ønsker 26-åringen seg til Atlético Madrid, men skal altså være på Klopps ønskeliste over forsterkninger.

Selv om Klopp ikke har villet bekrefte noen flere potensielle overganger denne sesongen, tyder mye på at Liverpool er på jakt etter flere forsterkninger etter Cody Gakpo kom til klubben like før nyttår. Ifølge Sky Sports skribent Christian Falk, gjengitt av Liverpool Echo, kan RB Leipzig-forsvarer Josko Gvardiol (20) bli Liverpool-spiller til sommeren - dersom Liverpool ikke får Jude Bellingham-overgangen de ønsker seg og dermed har penger til overs.

Samtidig skal det være mer eller mindre sikkert at Alex Oxlade-Chamberlain forlater Liverpool. Spørsmålet er bare når. Ifølge The Mail+ må 29-åringen bestemme seg for om han vil dra nå eller til sommeren.

Newcastle skal være interessert i å hente Wolverhamptons Ruben Neves (25) som trolig ikke kommer til å signere en ny kontrakt med Wolves. Det melder Daily Mail. Midtbanespilleren har 18 måneder igjen av kontrakten.

Både Chelsea og Tottenham ønsker å hente Leandro Trossard (28) etter at agenten hans uttalte at angrepsspilleren ønsker å forlate Brighton. Det melder Football.London.