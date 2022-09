Klopp får kritikk: – Overraskende

Liverpool-manager Jürgen Klopp erkjenner overfor TV 2 at han bommet på taktikken.

Fire baklengs i Napoli var alt annet enn det Liverpool-fansen håpte på i Champions League-åpningen på bortebane.

– Klopp reiser til en bortearena hvor han har vært to ganger med Liverpool. Ikke scoret mål og tapt begge. Han stiller med et svekket mannskap, og spiller en helt åpen kamp, sier Morten Langli i TV 2s studio.

Allerede før minuttet var spilt hadde Napoli en ball i stolpen.

– Liverpool har hatt suksess med å spille høy linje i flere sesonger. Men da har det vært en aggressivitet på ballstyrer. Det var totalt fraværende, mener eksperten.

– Hva med å legge seg litt mer samlet og kompakt. I stedet går han ut helt åpent med store rom mellom leddene og blir spilt rett igjennom. Det overrasker meg litt, sier Langli.

Klopp til TV 2: – Mitt ansvar

Også i hjemlig liga har Liverpool fått en tøff start. Laget har kun vunnet to av de seks første ligakampene.

Med tap i første Champions League-kamp øker presset på laget, som de siste sesongene ikke har vært vant til å tape kamper.

– Jeg sa til guttene... Ofte er det mulig å gjøre en analyse rett etter kamp. Jeg kan beskrive hva som skjedde i kveld, men jeg kan ikke si hva som skjedde. Problemene vi hadde var åpenbare og fotballen vi spilte var åpenbart ikke bra nok. Napoli var gode i dag, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til TV 2.

Tyskeren forteller at han prøvde å endre ting i pausen.

– Vi er ikke på vårt beste nå og det tror jeg alle vet. I pausen viser jeg guttene hva som gikk galt og hva vi enkelt kunne forberede. Men så får vi et nytt mål i ansiktet rett etter pause.

– Vi var ikke kompakte i ett sekund. Det var hovedproblemet vårt i dag. Jeg sa til guttene at i løpet av mine 22 år som trener har et lag aldri vært så lite kompakt. Det er mitt ansvar, jeg vet at guttene vil være kompakte. Så nå er spørsmålet hvorfor vi ikke var det.

Van Dijk vil snu den vonde trenden

Stjernestopper Virgil Van Dijk er klar på at Liverpool skal snu den vonde trenden Merseyside-klubben befinner seg i.

– Nei, jeg kommer ikke til å lete etter unnskyldninger. Vi er ikke gode nok i dag. Vi skal gjøre alt som står i vår makt til å snu dette og jeg er veldig selvsikker på at vi skal klare det, sier Virgil van Dijk til TV 2 på spørsmål om varmen spilte en rolle.

– Det ser ut som vi må finne oss selv igjen. Det er veldig mye som er slapt. Om tre dager spiller vi mot Wolves, og etter de har sett kampen i kveld kan de ikke slutte å le. De må tenke «oi, dette er perfekt», erkjenner Klopp.