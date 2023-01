Kane tangerte klubbrekord – så kom han med Conte-støtte

TOTTENHAM-HELT: Harry Kane ble igjen avgjørende for London-klubben. Foto: Frank Augstein

Fulham-Tottenham 0-1

Første omgang var nesten ferdigspilt da Kane vendte opp like utenfor 16-meteren.

På vakkert vis dundret superspissen ballen i hjørnet.

Kane-hyllest

Det var Kanes 266. mål for Tottenham, like mange som rekordholderen Jimmy Greaves.

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher mener at svært få spillere kan måle seg med Kane.

– Når du tenker på storhetene i Premier League, og førstedivisjon før det, er han en av de beste vi har sett. Når han legger opp, kommer han til å bli ansett som den største Tottenham-spilleren gjennom tidene, sier han.

Scoringen ble kampens eneste.

Seieren er kjærkommen for Tottenham etter to strake tap i Premier League. De liljehvite er nå tre poeng bak Manchester United på fjerdeplass, men har én kamp mer spilt.

Conte-støtte

Kane gir sin fulle støtte til manageren.

– Antonio Conte har vært gjennom en vanskelig periode utenfor banen, konstaterer Kane, ifølge BBC.

Siden oktober har italieneren har mistet tre nære venner: Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic og Gianluca Vialli.

I SORG: Antonio Conte (53) har mistet tre nære venner. Foto: Zac Goodwin

Conte åpnet nylig opp overfor The Guardian om at det var vanskelig å være borte fra familien sin i en slik periode. Kona Elisabetta og datteren Vittoria bor fortsatt i Italia, ifølge avisen.

– Å være en del av et lag handler ikke bare om spillerne, men også manageren og støtteapparatet og det å være der for hverandre, slår Kane fast.

– Vi vil vinne hver kamp for ham og vil betale tilbake med seirer. Vi hadde et fint møte med manageren om hva vi er gode til. Han er en lidenskapelig manager, og vi vil fortsette å jobbe hardt for ham, lover superspissen.

Conte: – Stolt

Conte har kontrakt med Tottenham ut sesongen. I starten av januar skapte han overskrifter med uttalelser om klubbens ambisjoner.

Italieneren gjør det klart at han «er stolt over» å være manager for de liljehvite.

– Da jeg aksepterte å bli Tottenham-manager, var jeg fornøyd og jeg er fornøyd, sier han, ifølge BBC.

– Premier League er ikke enkel. Det er vanskelig og det er mange lag som bruker mye penger. Vi er på rett spor, og så får vi se. Det viktigste for meg er å jobbe med spillerne mine og ha et godt forhold til klubben, fortsetter Conte.