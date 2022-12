Kane hånet av Brentford-fansen

Brentford 2-2 Tottenham

Harry Kane var tilbake i Premier League-manesjen på Boxing Day, kun 16 dager etter at han bommet straffe for England i VM-kvartfinalen mot Frankrike.

Det lot ikke Brentford-fansen passere i stillhet. The Bees' supportere sang «You've let your country down» (du sviktet landet ditt) ved flere anledninger under oppgjøret.

Ropene mot Kane vekker reaksjoner i England.

– Harry Kane har aldri sviktet landet sitt. Han er kaptein, et forbilde, og lett den beste spissen England har for øyeblikket. Han har akkurat utlignet Rooneys 53 landslagsmål (på 80 kamper). Han har også finansiert treningsbaner og trening for barn. Kane gjør mye for dette landet, skriver sjefsskribent i The Times, Henry Winter, på Twitter.

Kane svarte på en ekte angripers vis, med å score 1-2-målet i comebackkampen.

MAJESTETISK HEADING: Harry Kane scoret en rålekker heading i 2-2-kampen. Foto: Kieran Cleeves

Komisk filming

Det så lenge ut som at Boxing Day skulle bli en nedtur for Tottenham. På besøk hos London-nabo Brentford lå Spurs under med to mål, men så vartet gjestene opp med sju magiske minutter.

Harry Kane headet majestetisk inn 1-2-målet i det 65. minutt før Pierre Emilie Højbjerg dukket opp og bøyde inn utligningsmålet med drøye 20 minutter igjen.

I en desperat kamp om seieren, forsøkte Brentfords Bryan Mbuemo seg med en komisk filming i straffefeltet, men ble i stedet idømt gult kort.

Boxing Days første Premier League-oppgjør endte 2-2.





FILMING: Bryan Mbuemo forsøkte seg på skittent spill i jakten på tre poeng. Foto: DAVID KLEIN Les mer GULT KORT: Bryan Mbuemo fikk fortjent det gule kortet for filmingen. Foto: DAVID KLEIN Les mer KJEFT: Tottenham-spillerne var forbannet på Mbuemo etter filmingen. Foto: DAVID KLEIN Les mer TYDELIG BESKJED: Ivan Perisic var i alle fall klar på hva han synes om Mbuemo. Foto: MATTHEW CHILDS Les mer

Etterforsket spiss scoret

Før Tottenhams comeback hadde Vitaly Janet sendte Brentford i ledelen etter kvarteret.

Ti minutter etter pause var Eric Dier i det gavmilde hjørnet. Spurs-stopperen sleivet en ball til corner, og det skulle ende brutalt. Et innoverskrudd innlegg ble stusset av Thomas Nørgaard til en umarkert Ivan Toney, som enkelt satte inn 2-0.

Brentford-spissen har vært i hardt vær den siste tiden. Toney er nemlig under etterforskning for 262 brudd på tippereglene i England.

MÅL: Ivan Toney scoret sitt ellevte mål i Premier League denne sesongen. Foto: Kirsty Wigglesworth

Sky Sports skriver at om Toney blir funnet skyldig i å tippe på egne kamper, vil spissen bli utestengt i et halvt år.

Kampen mot Tottenham var Toneys første i Premier League siden etterforskningen av ham startet.