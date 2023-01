Kan nå bragd: – Spinnvilt og spektakulært

HÆRFØRER: Martin Ødegaard stod for en ny god kamp mot Manchester United. Foto: PETER CZIBORRA

– Det er nesten helt ubeskrivelig det som foregår, sier Ronny Madsen som er leder for den norske supporterklubben til Arsenal.

Eddie Nketiahs scoring helt på tampen mot Manchester United, assistert av Martin Ødegaard, gjør at Arsenal leder Premier League med fem poeng ned til Manchester City halvveis.

Men supporteren tar på ingen måte av - fortsatt gjenstår et dobbeltoppgjør mot tabelltoer Manchester City.

– Slår vi Brentford og Everton i de to neste, og tar City så kan jeg begynne å tro.

Peker på Ødegaard-detalj

Madsen er fra seg av begeistring av Arsenals toneangivende kaptein.

– Han har vært helt ekstremt viktig, sier Madsen.

Like etter åpningsmålet til Marcus Rashford fant TV-kameraene Ødegaard. Kapteinen veivet med armene og manet sine lagkamerater til innsats umiddelbart etter kalddusjen.

GODE DAGER: For Martin Ødegaard. Foto: PETER CZIBORRA

– Når Rashford scorer, ser du hvem som står på banen og prøver å få gutta i gang igjen. Måten han spiller fotball på er helt vanvittig. På øverste hylle, hyller Madsen.

– Bør kåres til sesongens spiller

Åtte scoringer og fem målgivende pasninger har det blitt på Ødegaard så langt i ligaen.

Flere engelske skribenter har latt seg begeistre. Tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand uttalte etter derbyseieren mot Tottenham at Ødegaard har vært sesongens spiller så langt - foran Erling Braut Haaland.

– Det er spinnvilt og spektakulært å se. Nå har vi nådd et punkt hvor det er mer sannsynlig enn ikke at vi får en norsk spiller som kåres til sesongens beste spiller i Premier League. For noen år siden hadde det vært helt utenkelig, sier TV 2s fotballreporter Arilas Ould-Saada.

Ødegaard kan bli den første norske Premier League-vinneren siden 2007 - attpåtil som kaptein.

– Hvis Arsenal går hele veien mener de fleste eksperter i England at Martin Ødegaard bør kåres til sesongens spiller i ligaen, fortsetter han.

Sjokkert: – Alt var endret

Cesc Fàbregas var Arsenal-kaptein fra november 2008 til han dro videre til Barcelona i 2011.

Midtbaneeleganten var gjest hos Sky Sports under storkampen på Emirates søndag kveld – og delte sine tanker om hvordan han opplever tingens tilstand hos Premier League-lederne.

Fabregas kjente seg nemlig ikke igjen på besøk til gamleklubben.

– Jeg var heldig nok til å være på treningsanlegget nylig og det føltes som jeg aldri hadde vært der før, fordi nesten alt var forandret. Anleggssjefen fortalte meg at 95 prosent av endringene var Mikels (Arteta).

SKRYT: Cesc Fabregas (venstre) blir inspirert av Mikel Artetas jobb i Arsenal. . Foto: Mike Egerton

Katalaneren forteller om en markant bedring i fasiliteter og utstyr. Men spesielt én ting bet den nåværende Como-spilleren seg merke i.

– Ved inngangen har de et symbol av Premier League, et tomt Premier League. Arteta ønsker å sende beskjeden at: «Gutter, vi er nødt til å jobbe hardt».

– Det er en beskjed og inspirasjon til spillerne, for at dem skal vinne Premier League. Han har endret mentaliteten til klubben siden Arsène Wenger dro. Det er helt fantastisk hva han har gjort, sier Fabregas.