Jobbet tett med United-frierne: – De er ikke redde for å kvitte seg med folk

VIL KJØPE UNITED: Sir Jim Ratcliffe (t.v) og Sir Dave Brailsford (t.h) kan bli de nye sjefene på Old Trafford. Ratcliffe eier også sykkellaget Ineos Grenadiers. Brailsford er sportsdirektør i Ineos-regimet. Her med Chris Froome i 2019. Foto: Martin Rickett

Sir James Ratcliffes' selskap Ineos ønsker å kjøpe Manchester United, og en talsperson bekreftet til The Times mandag at de var i en prosess hvor de vil legge inn bud på Premier League-klubben.

Ratcliffes firma er involvert i flere idretter og er eier av blant annet sykkellaget Ineos Grenadiers, Formel 1-laget Mercedes-AMG Petronas og fotballklubbene Nice og sveitsiske Lausanne.

Gabirel Rasch kjenner godt til Sir James Ratcliffe som er interessert i å kjøpe Manchester United. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Tanken bak det er å knytte idrettene sammen, som Olympiatoppen eller Red Bull, for eksempel. At du samler kompetansen på et sted, at du bygger et kompetansesenter.

Det forteller Gabriel Rasch til TV 2. Inntil nylig var han sportsdirektør i sykkellaget Ineos Grenadiers, tidligere Team Sky.

– Ikke redd for å kvitte seg med folk

I løpet av sine mange år der var han tett på Ratcliffe og Sir Dave Brailsford, som er sportsdirektør i Ineos-regimet og har en sentral rolle i den sportslige driften i fotballklubben Nice.

– Jeg blir ikke overrasket hvis Brailsford får en sentral rolle i Manchester United. Nå har han fått øvd seg i Nice, så han er vel kommet mer inn i fotballen, sier Rasch.

Rasch tror på suksess dersom Ratcliffe skulle bli Manchester Uniteds nye eier, men spår også en mulig opprydning i klubben.

Manchester United-fansen har ytret sin misnøye mot de nåværende klubbeierne, Glazer-familien i lang tid. Her fra kampen mot Manchester City. Foto: Phil Noble, Reuters.

– Sånn som jeg kjenner Dave og Ratcliffe, så snur de på alle steiner. De er ikke redd for å kvitte seg med folk hvis de ikke brenner for oppgaven. Det er ofte sånn i idrettssammenheng eller bedriftssammenheng at man trenger en opprydning i ny og ne. Selv om det er fælt, så er det bare sånn det er, sier Rasch.

Tror United kan kan dra nytte av Ineos-regimet

Tilbake til Sir Jim Ratcliffes ideologi; Å nyte av hverandres kompetanse har Rasch stor erfaring med, og forteller at Ineos Grenadiers benyttet seg av ekspertise fra flere av idrettene under Inoes-regimet.

– Vi brukte folk fra både seillaget med tanke på aerodynamikk, radiokommunikasjon og også litt til trening. Vi brukte også ingeniørene til Mercedes rundt utvikling av syklene, sier Rasch som også forteller at de hentet inn kompetanse fra fotballen.

Rasch tror Manchester United kan dra nytte av å, om det skulle skje, bli en del av et slikt idrettsfellesskap.

– I Premier League har de kommet veldig langt rundt trening, rehabilitering og treningsfasiliteter, men gjerne med Manchester City i førersetet. Det er nok helt sikkert noe Ratcliffe og Brailsford kommer til å se på om de tar over klubben, spår Rasch.

– Hva tenker du et eventuelt oppkjøp kan gi Manchester United?

– Det kan bringe United et skritt videre, helt klart. Dave (Brailsford) fortalte meg en gang at han hadde månedlige møter med andre i samme rolle som ham hvor de delte erfaringer og fikk input. Om det var fra fotballen, rugby eller andre idretter. Det kan være veldig bra i denne sammenhengen her, påpeker han.

Journalist: – Intensjonene har vært gode

Den franske ESPN-journalisten Julien Laurens har god kjennskap til den franske ligaen og hva Ratcliffe og Ineos har fått til i Nice etter at de tok over klubben i august 2019.

– Siden de kjøpte klubben har intensjonene deres vært gode, for å være ærlig. Du kan se at de ønsker å lykkes. Investeringene har vært bra, sier Laurens i et intervju med Sky Sports.

Laurens opplyser at Ineos har brukt 200 millioner euro i løpet av de tre og et halvt årene de har vært Nice-eiere.

Sir Jim Ratcliffe på plass i Nice like etter oppkjøpet av klubben i 2019. Foto: Eric Gaillard, Reuters.

– Før Manchester United-fans sier at det er den summen de trenger å bruke på én sommer og ikke over tre år, så har ikke Nice de inntektene Manchester United har. Ligue 1 tjener ikke de samme summene som Premier League gjør. Man må huske på forskjellen i størrelse av ligaene, påpeker ESPN-jorunalisten.

Laurens trekker også frem at Ineos har brukt mye penger på unge spillere.

– Det har fungert til en viss grad. Likevel, med tanke på resultater, har det vært litt skuffende. Denne sesongen er for øyeblikket en dårlig sesong fordi Sir Jim Ratcliffe har tatt noen dårlige valg, sier Laurens og viser til ansettelsen av Lucien Favre som hovedtrener:

– Han var ikke det riktige valget. Han er fremdeles i en læringsprosess, men man kan ikke benekte at Ratcliffe elsker fotball, og jeg tror han har gode intensjoner for hver klubb han eier.

Tidligere PL-stjerne lot seg overbevise

Da Ross Barkley bestemte seg for å bli Nice-spiller etter fire sesonger i Chelsea, var det etter overbevisende samtaler med Ratcliffe og Brailsford.

Etter fire sesonger i Chelsea lot Ross Barkley seg overtale til å bli Nice-spiller. Foto: Damien Meyer, AFP.

– De presenterte meg for et flerårig prosjekt. Dette er en klubb som ønsker å nå langt, og som ønsker å være en stor klubb i europeisk sammenheng, sa Barkley i et intervju med TalkSport i september 2022.

Han beskrev også Nice som en «ambisiøs klubb».

– Har ikke lykkes i Sveits

Luke Entwistle, som bor i Nice og har fransk fotball som spesialfelt, fortalte i et intervju med Cycling Weekly i oktober 2022 om hvilke utfordringer Ineos, Ratcliffe og Brailsford opplevde i Nice.

Blant annet har det vært tvil om hvilke ambisjoner eierne egentlig har, særlig etter det kom fram at Ratcliffe på et tidspunkt skal ha vært interessert i å kjøpe Chelsea.

– De trodde Nice var kronjuvelen i multisport-prosjektet. Men hvor hengiven er han (Ratcliffe) egentlig til Nice? Har han egentlig store planer? Det er kun Ratcliffe som vet hvordan langtidsplanen med Ineos og Nice er. Det er mye velbegrunnet og rettferdig tvil fra fansen, sa Entwistle den gang.

I tillegg til Nice er Ratcliff, som tidligere nevnt, også eier av den sveitsiske klubben Lausanne. Tidligere sportsdirektør i Monaco, Tor-Kristian Karlsen, sier følgende om Ratcliffe sin involvering i fotballverdenen:

– Heller ikke i Sveits har Ineos lykkes helt med fotballoperasjonene. Ideen var at de nest beste spillerne til Nice, eller spillere som var i nettverket til klubben, skulle utvikle seg samtidig som de gjorde suksess i Sveits. Det er godt mulig at engelskmennene undervurderte utfordringen og nivået i alpelandet, Lausanne rykket i hvert fall ned og ligger et godt stykke bak direkte opprykksplass, sier Karlsen til TV 2.