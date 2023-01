– Jeg var bekymret

Manchester City-manager Pep Guardiola forteller at han ikke ble overrasket over den pinlige cupexiten mot Southampton.

Det er duket for Manchester-derby lørdag for Erling Braut Haaland og hans Manchester City.

Sist gang lagene møttes vant de med sifrene 6-3 og jærbuen scoret hat trick. Det samme gjorde lagkamerat Phil Foden. For United ble det to nettkjenninger for Anthony Martial og ett for Antony.

Denne gang er derimot formkurven noe snudd. De lyseblå kommer fra et 0-2 tap mot Southampton i ligacupen, mens de røde djevlene står med åtte strake seire.

Manager Pep Guardiola møtte fredag pressen i forkant av derbyet og kom med sine tanker om det uforventede tapet.

– Etter å ha vunnet ligaen to ganger på rad, kan slike ting skje, at vi ikke er klare og er oss selv. Jeg snakker ikke om ligacupen eller å vinne kamper, men å være oss selv, sier Guardiola.

– Jeg var litt bekymret for at (kampen mot Southampton) kunne skje. Jeg vet ikke om det vil skje igjen, sier Pep Guardiola på pressekonferansen.

Midtbanespiller Ilkay Gundogang uttalte etter exiten i cupen at noe var «off» i laget. City-manageren roer derimot ned.

– City-fans kan ikke klage på hva dette laget får til, har gjort og vil gjøre. Vi kan ikke snakke på vegne av våre supportere, de er briljante. Jeg vet hva de tenker. Hva som skjedde overrasket meg ikke. Det kommer nok ikke til å skje igjen, sier Guardiola.