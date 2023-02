– Jeg sier ingenting uten advokaten min.

Det er Liverpool-manager Jürgen Klopps umiddelbare respons på Chelseas rekordkjøp av Enzo Fernández på tampen av et spinnvilt overgangsvindu for London-klubben.

I tillegg til den argentinske verdensmesteren, har Chelsea brukt januar til å hente inn Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile, David Datro Fofana, João Félix (lån), Noni Madueke og Malo Gusto (utlånt til Lyon).

Totalt brukte Chelsea nærmere fire milliarder kroner i januar.

GRATULERER: Liverpool-manager Jürgen Klopp forstår ikke hvordan Chelsea kan bruke så mye penger, men han mener London-klubben har hentet noen meget gode spillere. Foto: Jon Super / AP

– Jeg forstår at dette er en del av gamet, men det er et høyt tall. De har hentet veldig gode spillere, så gratulerer til dem. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig, men det det er ikke opp til meg å forklare hvordan dette fungerer, sier Klopp.

Manchester City-manager Pep Guardiola antyder at Chelsea ikke får den samme kritikken som hans lag ville fått med samme pengebruk.

WOW-MARKED: Pep Gurdiola (t.h.), her med Chelsea-manager Graham Potter, sier at han ikke vil blande seg i hva andre klubber gjør. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Jeg vet hva som ville skjedd dersom vi gjorde det samme, sier han.

Guardiola viser til at Manchester City har vunnet elleve trofeer de siste årene, til tross for at de ikke har det høyeste nettoforbruket.

– Markedet er wow. Hva de andre gjør, er ikke min sak. Det er reguleringer, og jeg glemmer ikke at åtte eller ni lag forsøkte å få oss utestengt. Vi er på femteplass i nettoforbruk, sier Guardiola.

Ifølge The Times er det fare for at Chelsea bryter Financial Fair Play-reglementet dersom de havner utenfor Champions League neste sesong. Det gjør at flere Chelsea-produserte spillere frykter å bli solgt til sommeren, skriver The Telegraph.

ÅPNET LOMMEBOKEN: Chelsea-seier Todd Boehly. Foto: Adam Davy

Jorginho gikk fra Chelsea til Arsenal på tampen av overgangsvinduet. Det er ventet å være den første av en større opprydding hos Chelsea.