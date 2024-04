– Jeg hater folk som gjør det

En video med Chelseas Conor Gallagher (24) og to ballgutter før helgens oppgjør mot Burnley har gått viralt og vekket harme i sosiale medier.



Gallagher har fått slengt en lang rekke fornærmelser etter seg fordi han tilsynelatende ignorerer en av maskotene, som strekker ut en hånd til midtbanespilleren.

Chelsea-manager Mauricio Pochettino (52) langer nå ut mot de som hevder Gallagher overser ballgutten med overlegg.

– Det har opprørt meg: Ingen ønsker å gjøre noe slikt med vilje, sier Pochettino ifølge Independent.

– Vennligst stopp

Han er mer enn villig til å stille opp som karaktervitne for 24-åringen.

– Jeg kjenner Conor. Conor er en flott, flott gutt. Han bryr seg om alt. Jeg hater folk som skjeller ut andre i sosiale medier, sier Pochettino.

Argentineren har et krystallklart budskap til de som lirer av seg eder og galle og kommer med tolkninger som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten.

– Vennligst stopp. Vi er alle ansvarlige. Hvordan vet du at det er Conors intensjon å ignorere maskoten? Det gjør meg veldig trist. Ingen fortjener å bli fornærmet. Kom igjen, bønnfaller Chelsea-manageren.

– Fullstendig uakseptabelt

På Instagram har Chelsea delt et bilde av Gallagher sammen med de to maskotene, og skriver at klubben er klar over at det sirkulerer en video i sosiale medier «som er tatt betydelig ut av kontekst».

– Det påfølgende nivået av fornærmelser og ærekrenkende kommentarer rettet mot Conor Gallagher er fullstendig uakseptabelt, skriver Chelsea.

– Vi er stolte av å være en mangfoldig, inkluderende klubb der folk fra alle kulturer, lokalsamfunn og identiteter føler seg velkommen, fortsetter klubben.