– Jaktes av Manchester United

Det skal være et tidsspørsmål før Cristiano Ronaldo presenteres for Al-Nassr. Samtidig skal Manchester United ha VM-profil på blokka. Her er torsdagens fotballrykter!

Den franske storklubben PSG vil tviholde på sin superstjerne Kylian Mbappé og han vil ikke få forlate klubben med det første.

Overgangs-journalist Ben Jacobs melder at franskmannen vil holdes igjen i januar og bare selge ham i sommer, om den riktige prisen kommer.

Real Madrid har tidligere vært en klubb som har vist interesse for spilleren som nylig fylte 24 år.

Lionel Messi skal samtidig, som TV 2 meldte onsdag kveld, være enig med PSG om en kontraktsforlengelse ut sommeren 2024, ifølge Le Parisien.

Manchester United skal være interessert i å signere VM-helten Emiliano Martínez, skal man tro Football Insider.

Den 30 år gamle keeperen var sterkt delaktig i Argentinas lag som gikk hele veien i mesterskapet.

Atletico Madrid-trener Diego Simeone har blåst liv i overgangsrykter rundt juvelen Joao Felix ved å si: «ingen er uunnværlig i klubben», ifølge Goal.

Manchester Evening News skriver at Arsenal ønsket Uniteds Lisandro Martinez i sommer, men at argentineren hadde et sterkt ønske om å spille under hans gamle trener i Ajax Erik Ten Hag.

Chelsea nærmer seg en avtale for Vasco da Gamas midtbanespiller Andrey Santos, skriver overgangsguru Fabrizio Romano.

Cristiano Ronaldo har blitt koblet til en overgang til Al Nassr. Express skriver at hans kontrakt verdt to milliarder kroner støttes av Saudi-Arabias regjering.

Samtidig skriver spanske AS at portugiseren har møtt det saudiske teamet tirsdag og at de har kommet til enighet.

Den tyske klubben Eintracht Frankfurt hevder at de ble tilbudt en mulighet til å signere Ronaldo av Manchester United, før han ble ferdig i klubben. Det skriver DAZN.

Barcelona-trener Xavi har overbevist kaptein Sergio Busquet til å bli i klubben ut sesongen istedenfor å presse gjennom en overgang til MLS i januar, ifølge Sport.

Vi holder oss i Katalonia. Samme avis melder at den tidligere Leeds-stjernen Raphinha kan komme tilbake til Premier League, etter en noe skuffende start i Barcelona.

Arsenal-manager Mikel Arteta skal ifølge Mirror ha uttalt at «overgangsvinduet er et alternativ» for å dekke tomrommet etter en kneskadet Gabriel Jesus.