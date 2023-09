Innrømmer Liverpool-brøler: – Det gjør så vondt

Tottenham - Liverpool 2-1

Liverpool trodde at de hadde tatt ledelsen ved Luis Díaz i første omgang av lørdagens bortekamp mot Tottenham, men det ble raskt flagget for offside av assistentdommeren.

Så kom VAR-bildene som fikk de fleste til å tro at målet ville bli godkjent, men det skjedde ikke. Det sto stadig 0-0 i Nord-London.

Lørdag kveld gjengir Sky Sports en uttalelse fra den engelske dommerforeningen, som bekrefter at det var «en betydelig menneskelig feil.»

– Det var en klar og åpenbar feil som burde ha resultert i at målet ble tildelt gjennom VAR-intervensjonen, står det i uttalelsen.



MISFORNØYD: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: David Klein / Reuters / NTB

– Hvordan hjelper det oss?

Liverpool-manager Jürgen Klopp er en frustrert mann.

– Jeg kan ikke si noe uten å bli massivt bøtelagt. Jeg kjenner ikke på sinne. Jeg tror ikke de gjorde det med vilje, men det gjør så vondt. Alt gikk mot oss, sier Jürgen Klopp til Viaplay.

Tyskeren forteller at han så bildene allerede i pausen, og at han umiddelbart – uten å ha sett noen streker – så at det var onside.

Dommerforeningens innrømmelse får Klopp til å trekke på skuldrene.

– Hvordan hjelper det oss? Vi hadde en situasjon i en Manchester United-kamp. Fikk Wolverhampton poeng for det? Vi kommer ikke til å få poeng her. Vi trodde at det skulle bli enklere med VAR. Avgjørelsen ble tatt veldig raskt. Kampen skiftet momentum, sier Klopp, gjengitt av Sky Sports.



VAR-motstander i Spurs

Ange Postecoglou ble også spurt om VAR-blemmen.

– Du må gjøre litt research på meg. Det er opptak av meg som sier at jeg aldri har vært en fan av VAR. Motstanden er ikke av andre grunner enn at det kompliserer spillet. Vi pleide å akseptere at feil var en del av sporten. Det er en misforståelse at VAR kom til å være feilfritt, sier den australske Tottenham-manageren, gjengitt av Sky Sports.

MOT VAR: Tottenham-manager Ange Postecoglou. Foto: Peter Cziborra / Reuters / NTB

Liverpool tapte kampen 1-2 etter et selvmål av Joël Matip nesten seks minutter på overtid. Merseyside-klubben hadde blitt redusert til ni spillere etter utvisninger på både Curtis Jones og Diogo Jota.