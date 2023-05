Se Elche - Atlético søndag kl. 16.10 på TV 2 Play!

For femte kamp på rad var João Félix forvist til benken for Chelsea da endelig vant i Premier League. Han kom riktignok inn og scoret i 3-1-seieren over Bournemouth.

Frank Lampard, som inntil da hadde tapt seks kamper på rad som vikarmanager, måtte for noen dager siden forklare benkingen av stjernen.

– Han har et stort talent, men jeg må finne en ordentlig struktur. Hvis du spør ham, så er han ikke sikker på hvor han vil spille. Kanskje han ikke er en nummer 9, jeg trenger en nummer 9 for måten jeg vil spille på.



– Uansett hva fremtiden hans bringer, så vet jeg ikke hvordan den ser ut.

MANGLER TILLIT: João Félix får ikke spille for et Chelsea-lag som ikke ser ut under Frank Lampard. Foto: JUAN MEDINA

Negativt fokus

Sannsynligvis vet ikke João Félix det selv heller.

Det seks måneder lange utlånet til Chelsea har på ingen måte vært en suksess for et lag som er nummer 11 i Premier League. Debuten endte med rødt kort og tre kampers suspensjon, før rollen hans gradvis ble avspist.

Etter at Félix forsvant ut dørene har det vært rake motsetningen i Atlético. En lenge elendig sesong har snudd opp ned, og Diego Simeone og co. vært vårens formlag i Spania.

– Det var en splittet garderobe. Man skal ikke se bort fra at det var folk som forsvant som gjorde garderoben samlet. Da er det kanskje ingen bombe at jeg tenker på Félix, sier Atlético-supporter Emil André Karlsen, som har vært aktiv i den norske supporterklubben.

TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller tror også det er en faktor.

– De fikk bort et forstyrrende element, for så lenge Félix var der så snakket man om at ting ikke fungerte. Det var et negativt fokus.

BRUTT SAMMEN: Stadig færre seg for seg disse to sammen i Atlético. Foto: Manu Fernandez

Hva skjer til sommeren?

Sannsynligheten for at Chelsea-karrieren forlenges er kanskje ikke helt til stede akkurat nå. Da utlånet ble bekreftet, ble det samtidig signert en kontraktsforlengelse i Madrid.

– Vi vet ikke hva som vil skje med João i sommer. For øyeblikket er han i Chelsea, så får vi se om det kan forlenges eller ikke. Men det er ingenting å bekymre seg over, uttalte Atlético Madrid-president Enrique Cerezo nylig til Marca.



Den nye avtalen Félix skrev med Atlético går ut sommeren 2027.



– Da jeg leste det, trodde jeg at Simeone ville være ferdig til sommeren. Det spørs vel nå. Han er en god spiller, men passer ikke til Atléticos spillestil, sier Stamsø-Møller.

Nå ser det nemlig ut som at Diego Simeone fortsetter som trener.

– Det går i retning av en kontraktsforlengelse, selv om klubben venter og ser det an enda litt lenger. Jeg tipper det blir en ny avtale til 2026, sier Karlsen.



Supporteren håper livet i Atlético er over til sommeren.

– Jeg håper jo på et dyrt salg, et slags «statement-salg» som gir mye penger. Men jeg tror det lover dårlig, dessverre, sier Emil André Karlsen.



Simen Stamsø-Møller heller mot at João Félix forsvinner til en ny klubb, men er slett ikke sikker.

– Han vil kanskje prøve noe annet i karrieren. Nå må han få karrieren på rett kjøl igjen. Da kan han gå ut med et slags hevet hode, sier Stamsø-Møller.