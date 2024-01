– Ikke rart at oddsen på City synker

I løpet av de neste ukene spilles både Afrika- og Asiamesterskapet i fotball. Det gjør at flere av topplagene i Premier League mister viktige spillere i tiden fremover.

Ligaleder Liverpool må klare seg uten både Mohamed Salah og Wataru Endo.

Afrikamesterskapet spilles fra 13. januar til 11. februar, Asiamesterskapet fra 12. januar til 10. februar.

Skulle Egypt ta seg hele veien til finalen i Afrikamesterskapet er ikke Salah tilbake for Liverpool før tidligst mot Brentford 17. februar. Det betyr i så fall at Salah i verste fall, for Liverpool sin del, mister sju kamper for Merseyside-klubben, inkludert cup- og ligakamper.

Liverpools syv neste kamper: 7. januar: Arsenal - Liverpool (FA-cupen, tredje runde) 10. januar: Liverpool - Fulham (Ligacupen, semifinale kamp 1 av 2)

21. januar: Bournemouth - Liverpool (Premier League) 24. januar: Fulham - Liverpool (Ligacupen, semifinale kamp 2 av 2) 31. januar: Liverpool - Chelsea (Premier League) 4. februar: Arsenal - Liverpool (Premier League) 10. februar: Liverpool - Burnley (Premier League)

Det samme gjelder Endo om Japan skulle ta seg hele veien til finalen i Asiamesterskapet.

Disse må topp fem-lagene klare seg uten:

Liverpool: Mohamed Salah, Wataru Endo.

Aston Villa: Bertrand Traoré.

Manchester City: Ingen.

Arsenal: Mohamed Elneny, Takehiro Tomiyasu.

Tottenham: Pape Matar Sarr, Yves Bissouma, Heung-min Son.

– Klar fordel Manchester City



Jürgen Klopp fikk spørsmål om utfordringene rundt å miste Salah og Endo før helgen.

– Dette er ikke første gangen, det er en veldig vanlig situasjon at vi mister målscoreren vår, men det var verre før da både Sadio (Mané) og Mo (Salah) dro, sa Liverpool-manageren.



– Nå har vi også Endo i Asiamesterskapet, så sånn er det bare. Vi visste om det og nå må vi håndtere det og det vil vi, forsikret Klopp.

Liverpool leder Premier League med tre poeng foran Aston Villa og har fem poeng ned til Manchester City som har én kamp mindre spilt enn rødtrøyene.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller beskriver det som et stort problem for Liverpool å miste Salah de kommende kampene.

– De mister sin soleklart viktigste og beste offensive spiller. Det er naturligvis et stort problem, det ville det vært for hvilken som helst klubb, konstaterer Stamsø-Møller og utdyper:

– Det er veldig tydelig at Liverpool er avhengig av at Salah skaper og det gjør han i hver eneste kamp han spiller. I tillegg er Salah bare blitt viktigere nå i det siste. Han er blitt en bedre lagspiller og spiller de andre opp på en annen måte enn tidligere. Det er et stort tap for Liverpool.



I motsetning til Liverpool, er det ingen av Manchester City-spillerne som skal spille Afrika- eller Asiamesterskapet.

– At Liverpool må klare seg uten to og at City ikke mister noen i samme periode, er en fordel City. Men viktigste fordelen er at de samtidig har deres beste spillere på vei tilbake i Haaland og De Bruyne. Da begynner man å få en ganske klar fordel City nå i starten av året, sier Stamsø-Møller og påpeker:



PÅ VEI TILBAKE: Erling Braut Haaland og Kevin De Bruyne. Foto: AMR ABDALLAH DALSH

– Det er ingen tilfeldighet at oddsen raser for at City blir ligamestere denne sesongen.



Men Stamsø-Møller vil ikke beskrive situasjonen som noen krise for Liverpool.

– Det er ofte sånn at når noen forsvinner, tar andre ansvar. Liverpool dominerer kampene sine i veldig stor grad for tiden. Men samtidig vet man hva man får av Salah, det vet man nødvendigvis ikke med de andre.



Tottenham i trøbbel?

Tottenham, som ligger på 5. plass i Premier League med 39 poeng, mister tre spillere til mesterskapene, Pape Matar Sarr, Yves Bissouma og Heung-min Son.

TIL ASIAMESTERSKAPET: Tottenham må klare seg uten Heung-min Son. Foto: Ian Walton

– Det er helt klart verst for Tottenham. Etter en fantastisk start på sesongen, kunne de ikke fått verre skadesituasjon. Nå må de i tillegg klare seg uten de tre, det er blytungt. Son er jo en av de aller beste i Premier League. Det er veldig synd for Tottenham, sier Stamsø-Møller.