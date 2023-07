I hardtrening på ferie: – Han har en veldig lang vei

Sesongoppkjøringen er i gang for flere Manchester United-spillerne, og Erik ten Hag og co. forbereder seg før møtet med Leeds på Ullevaal stadion i Oslo på onsdag.

Dit er ikke Harry Maguire med, ettersom han får forlenget ferie etter å ha spilt Nations League-kamper med England i juni.

Det spørs om det kan kalles ferie. Overgangsguru Fabrizio Romano la ut et Instagram-innlegg på kontoen sin «liveherewego», hvor han skrev at Manchester United-kapteinen har brukt mye tid på trening.

Maguire skal ha trent tre ganger daglig i Portugal i tre uker, og fått hjelp av legenden Ricardo Carvalho til å forsvare seg én mot én.

Maguire selv har ikke sagt noe om treningsoppholdet, men det er naturlig å anta at han vil være best mulig rustet for en ny sesong.

Fabrizio Romano har vanligvis god oversikt over det som rører seg i overgangsvinduet, og han hevder at Maguire vil bli i klubben for å kjempe om plassen.

Han venter også på å få snakke med Erik ten Hag om fremtiden sin i klubben.

– Veldig lang vei

United.no-journalist Bjarte Valen er veldig usikker på hva som skjer med 30-åringen i sommer.

– Han har alltid en sjans, men akkurat nå har han en veldig lang vei til fast plass. Nesten så lang vei at det er vanskelig å se ham komme dit, sier Valen til TV 2.



United-journalist Samuel Luckhurst i lokalavisen Manchester Evening News melder at klubben har satt en pris på 50 millioner pund, tilsvarende 688 millioner kroner etter dagens kronekurs.

Det blir sett på som en rimelig stiv pris for mannen som ble tidenes dyreste stopper i 2019 da han ble hentet fra Leicester for 80 millioner pund. Luckhurst hevder at klubben innser at det er usannsynlig at de vil få solgt landslagsspilleren.

– Jeg tror de regner med cirka halvparten av det. Det vil være helt ok. United må nok uansett bokføre dette som et stort tap, sier han.

– Ville vært personlig nedtur

For kanskje er en overgang det beste for alle parter. Luckhurst i lokalavisen omtaler Maguire som et femtevalg på stopperplass – bak Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Victor Lindelöf og Luke Shaw.

– Det er ikke helt borti natten det han sier der. Maguire er ikke en dårlig fotballspiller, men det hele koker ned til kvalitetene han besitter. Begrensningene hans setter ham ut av laget, sier Valen.

En overgang bort fra klubben er ikke enkelt. Maguire tjener godt på Old Trafford, og skal nylig ha fått lønnsøkning som følge av Champions League-kvalifikasjonen.

Samtidig er det er ikke mange klubber som har råd til å overta en saftig lønningspose.

– Han kunne fått en opptur i en klubb som West Ham, men for Maguire ville nok det vært en personlig nedtur. I tillegg er lønnen et stort problem.



KAPTEINSTEAM: Harry Maguire har vært kapteinen, men Bruno Fernandes har oftere bæret bindet det siste året. Her løftet de ligacuptrofeet i februar sammen. Foto: Alastair Grant

Selv om fremtiden virker å være i det blå, er Bjarte Valen sikker på at han mister kapteinsbindet i løpet av sommeren.

– Jeg tipper Erik ten Hag gir det til Bruno Fernandes. Det tror jeg han ikke er redd for å gjøre. Det vil bli veldig overraskende om United beholder ham som kaptein, sier Valen.