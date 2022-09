– Hvis han fortsetter slik, er det ikke noe spørsmål

Rekordene står for fall hver gang Erling Braut Haaland (22) spiller. Nå tror engelske eksperter at Haaland tar rekorder fra 90-tallet – og at han kan vinne Ballon d'Or allerede neste år.

Ny scoring av Erling Braut Haaland, ny rekord.

Med målet i 3-0-seieren i Wolverhampton er jærbuen den første spilleren til å score i de fire første bortekampene i Premier League.

Etter sju kamper i Premier League står Haaland med elleve mål.

Diskusjonen på om Haaland kan ta rekorden med flest mål på en Premier League-sesong har pågått i flere uker allerede.

Andy Cole og Alan Shearer har rekorden med 34 mål i henholdsvis 1993/94- og 1994/95-sesongen, men da var det 42 kamper. I en sesong med 38 kamper har Mohamed Salah rekorden med 32 mål fra debutsesongen i Liverpool etter overgangen fra Roma i 2017/18.

– Han er på rett vei, sier tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand i BT Sport-studio etter lørdagens seier mot Wolves.

Ferdinand spår 35 Premier League-mål på Haaland denne sesongen.

– Han har muligheten til å slå rekorder fordi han er på et lag som dominerer fullstendig. Han har sult og lyst, fortsetter Ferdinand.

Pep om Haaland-mulighet: – I like it!

Ustoppelige Haaland

Ferdinand uttalte på BT Sport tidligere denne måneden at det er en fordel for Haalands Manchester City-form at han ikke skal spille VM i Qatar i november og desember når nordmannen også skal jakte på scoringsrekorden for flest mål i alle turneringer for et engelsk lag.

– Jeg tror at han slår Premier League-rekorden og scorer 44 mål i alle turneringer, sa tidligere Bayern München- og Manchester United-spiller Owen Hargreaves i BT Sport-studio den gang.

Ruud van Nistelrooy og Mohamed Salah har begge 44 mål fra henholdsvis 2002/03- og 2017/18-sesongen. Haaland står med 14 scoringer og én assist på ti kamper i alle turneringer denne høsten.

Hvem er raskest?

Haaland har scoret tre mål på de tre første Champions League-kampene denne sesongen. City har vunnet begge kampene.

– Jeg kan virkelig ikke se hvordan noen kan stoppe Haaland. Han har alt. Han har vært brikken Manchester City har manglet, sier den tidligere engelske landslagsmålvakten Rachel Brown på BT Sport.

Rachel Brown tror Haaland tar rekorden for flest scoringer på en Premier League-sesong.

Ballon d'Or-kandidat

Joleon Lescott, som har en fortid i Wolverhampton, Everton og Manchester City, mener Haaland er mer komplett enn forsvarsspillerne han møter.

– Han er kapabel til å score alle typer mål. Det har vi sett denne sesongen. Det er ingen forsvarsspillere som kan stoppe alt Haaland kommer med, sier Lescott i det samme BT Sport-studioet.

HYLLER HAALAND: Tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand. Foto: Mike Egerton

Ferdinand tror Haaland kan vinne Ballon d'Or neste år. 22-åringen er også nominert denne høsten.

– Hvis han fortsetter denne formen og Manchester City vinner Champions League, er det ikke noe spørsmål. Ingen vil være i nærheten av ham, sier Rio Ferdinand i BT Sport-studio.

Neste kamp for Manchester City er mot Manchester United søndag 2. oktober. Før den tid skal Haaland spille de TV 2-sendte landskampene mot Slovenia 24. september og Serbia 27. september.