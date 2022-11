– Hvis det skjer, blir det tidenes fotballopprør

NY EIER?: Liverpool-eier John Henry og kona Linda Pizzuti Henry poserer for et bilde med Liverpool-manager Jürgen Klopp. Nå skal klubben være ute for salg. Foto: Peter Byrne

Mandag skriver The Athletic at Liverpools amerikanske eiere, Fenway Sports Group (FSG), ønsker å selge klubben. Flere medier har senere meldt det samme.

Det kom brått på for Tore Hansen, daglig leder i Liverpool Supporters Club Norway.

– Jeg er veldig overrasket, ikke over at de på et tidspunkt ville selge, men over tidspunktet. Mest fordi det ikke har kommet noen hint i forkant, sier supporterlederen til TV 2.

OPPTUR: Liverpool har med Jürgen Klopp og eier John Henry hatt stor suksess.. Foto: Adam Davy

Professor ved NTNU og ekspert på fotballøkonomi, Harry Arne Solberg, tror grunnen kan være at FSG har vanskeligheter med å holde følge med «resten».

– Når idretten brukes til sportsvasking og andre lag vasser i penger, blir det tøffere å hevde seg, sier Solberg, som peker særlig på Newcastle, Manchester City og Paris Saint-Germain.

De har eiere fra henholdsvis Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Qatar. Newcastle var sist ute med eierskifte for omtrent ett år siden og ligger nå på tredjeplass i Premier League.

Nye eiere fra lignende regimer vil ikke bli godt mottatt på Anfield, skal man tro den norske supporterlederen.

– Sånn verden er blitt er det mange klubber som er fornøyd med et sånt eierskap, men er det en stat eller sjeik som forsøker å kjøpe Liverpool, vil det bli tidenes fotballopprør. Det kommer ikke til å bli akseptert, slår Hansen fast.

PENGESTERK: Manchester City-eier Sheikh Mansour fra De forente arabiske emirater. Foto: Jason Cairnduff.

Krever svar

Etter at nyheten kom ut mandag, var supportergruppen Spirit of Shankly (SOS) raskt ute på sine nettsider og ba om en avklaring.

De forventer at supporterne blir engasjert i prosessen, slik at de vil ha innflytelse på et eventuelt salg og nye potensielle eiere.

– Om det blir eiere tilsvarende de som kjøpte Newcastle (Saudi-Arabia), tror jeg klubben får mange vanskelige år i møte. Det vil bli opprør og protester, mener Hansen.

Supporterlederen er fornøyd med hvordan de nåværende eierne har styrt klubben siden oppkjøpet i 2010, til tross for noen humper i veien, som da klubben var delaktig i Super League-planene.

– De kom inn på et vanskelig tidspunkt hvor klubben teknisk sett var konkurs. De har gitt oss økonomisk sikkerhet med en strategi og filosofi som har gjort at vi over noen år har kommet tilbake til å bli den storklubben alle ønsket, roser Tore Hansen.

– Et problem

Fotballøkonomi-ekspert Solberg tror det har blitt spekulert om eierskapet til FSG er økonomisk forsvarlig.

– I motsetning til arabiske eiere har de ikke det samme «gaveelementet». De driver business og den amerikanske modellen har mer fokus på avkastning, som er vanskelig å få til i Europa.

– Inntektene øker hele tiden og fotballen i Europa har et kostnadsproblem. De bruker opp pengene sine på å kjøpe nye spillere og sparke trenere med kompensasjon, legger Solberg til.

The Athletic skriver at det ikke er sikkert et eierskifte vil skje, men at amerikanerne er åpne for tilbud.

– FSG har tidligere sagt at under de riktige vilkårene og betingelsene ville vi vurdere nye aksjonærer hvis det er til det beste for Liverpool som klubb, var noe av det FSG uttalte til The Athletic.

– Det er klart de vil få noe å tenke på hvis arabiske eiere lukter på dem. Det er en populær klubb verden over, og selv om Manchester City kanskje er bedre for øyeblikket, er de milevis foran når det kommer til supportere og historie, sier Solberg.

Solberg er spent på effektene av Qatar-VM og hvilke signaler det vil sende.

– Det har vært veldig positivt med oppmerksomhet på de negative sidene med blant annet fremmedarbeidere. Så får man se hva som skjer videre, om fansen glemmer det, eller om det vil sende et tydelig signal.

– FSG er fortsatt helt forpliktet til å oppnå suksess med Liverpool, både på og utenfor banen, sier FSG videre i uttalelsen.

GOD STEMNING: Jürgen Klopp sammen med eier John Henry og kona Linda Pizzuti. Foto: Peter Byrne

– Vil sjekke markedet

ESPN skriver at FSG verdsetter Liverpool til rundt 46 milliarder kroner. Chelsea ble i mai solgt til en avtale tett oppunder 50 milliarder kroner.

– Hvis du tenker på Liverpools markedsverdi, er prisen overraskende lav, men det spørs om de rette aktørene er interessert i å kjøpe, sier Solberg.

Goldman Sachs og Morgan Stanley bistår FSG i forsøket på å selge klubben, skriver The Athletic.

– Det virker litt som et initiativ for å sjekke markedet på en pen måte. Det er ingen tvil om at Liverpool har et enormt potensial. Det er vanskelig å si hva dette ender med, sier supporterlederen.