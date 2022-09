Høster ros etter skrekkstarten: – Han har gjort alt riktig etter den kampen

Erik ten Hag fikk en fryktelig tung start på sin Manchester United-karriere. Ydmykende tap mot både Brighton og Brentford gjorde at sesonginnledningen var bekmørk.

Men etter fire strake seirer, har TV 2-ekspert Yaw Amankwah virkelig latt seg imponere av hvordan ting har snudd.

Sportsnyhetene: Se United-målene mot Arsenal øverst i saken!

– Den Brentford-kampen var et helt uvirkelig bunnivå. Det er så dårlig som jeg knapt kan huske å ha sett United noensinne. Og så virker det som om ten Hag har gjort alt riktig etter den kampen, sier Amankwah i siste episode av TV 2s Fotballpodcast.

Den tidligere midtstopperen var knallhard i sin dom over sesongens første United-kamper. Nå roser Amankwah United-managerens reaksjon på motgangen.

– Det som er typisk for en trener som kommer inn i en klubb der det har vært dårlige resultater, er at han skal gape over veldig mye, og som da prøver å få laget til å ta kvantesprang over til en helt annen stil. Til sin stil.

BEDRE TIDER; Erik ten Hag vinker til fansen etter seieren mot Arsenal. Foto: OLI SCARFF

– Litt sånn så det ut, spesielt mot Brentford der de skulle prøve å spille seg ut fra De Gea og ble brutt. De pådro seg ekstremt mye dumme brudd i de to første kampene.

Hør episoden i sin helhet her!

TV 2-eksperten er imponert over hvordan den nederlandske treneren har klart å tilpasse seg.

– Det som imponerer meg er at han klarer å finne en litt mer pragmatisk inngang uten å gå helt bort fra sin egen stil. Det som typisk da skjer med en trener som har prøvd å få et lag til å ta kvantesprang mot sin stil, og ikke lykkes med det, er at det går for langt den andre veien. Og at han treneren går helt vekk fra sin identitet og prøver å gjøre noe som han egentlig ikke er god på.

Den feller mener Amankwah at manageren ikke har gått i.

– Det ten Hag virker å ha klart så langt er at i stedet for å ta kvantesprang, så tar de babyskritt mot ten Hag-stilen.

Her skjønner Chicharito at han har dummet seg ut

– Du kan se underveis i kamper, spesielt når det flyter, at det er tendenser. Du ser hva han prøver å få til, og så ser du at de har en langt mer pragmatisk inngang. Du ser De Gea slår veldig mye langt, og når det er fare for å pådra seg brudd, så er de litt mer direkte. Mot Arsenal så lyktes de veldig godt med å være direkte og angripe bakrommet.

Eksperten mener også at den ferske United-sjefen har fått den økonomiske hjelpen han trenger fra eierne.

– Så det er utrolig imponerende den måten han har jobbet med det han har. Du kan si hva du vil om Glazers og jeg har også vært kritisk til dem. Men han har fått støtte i transfervinduet til å hente tidligere elever, og nå sist Antony som debuterer med scoring. Og da blir det jo ikke bedre akkurat her og nå for ten Hag.

Manchester-klubben har nå klatret opp på femteplass i Premier League med tolv poeng.