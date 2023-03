Hoderystende Klopp: – Ufattelig

Da dommer Felix Zwayer løp ut til VAR-skjermen langt på overtid av onsdagens gigantoppgjør Santiago Bernabéu, var frustrasjonen stor.

På sidelinjen kunne ikke managerne Jürgen Klopp og Carlo Ancelotti forstå hva de var vitne til.

Ballen hadde gått i armen til Kostas Tsimikas etter først å ha gått i beinet til Liverpool-spilleren på en blokkering.

Ikke straffespark, var den klare dommen fra de to managerne. Den burde i det hele tatt ikke blitt vurdert, mener de.

Det endte også med at den tyske dommeren ikke døme straffespark, men situasjonen fikk de to stjernetrenerne til å snakke sammen.

FRUSTERTE: Carlo Ancelotti (til venstre) og Jürgen Klopp (med ryggen til) snakket med dommerne etter kampen på Santiago Bernabéu. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

– Vær forsiktig med dette. Dette er ikke fotball, sier Real Madrid-trener Carlo Ancelotti, gjengitt av spanske Marca.

– Dommeren gjorde rett til slutt, men hvordan VAR-bussen kan ta dommeren bort til skjermen, er ufattelig, sier Jürgen Klopp.

– Hele verden ser det

Da Erling Braut Haaland scoret sitt første av fem mål på straffespark mot RB Leipzig tirsdag kveld, var det etter en handssituasjon.

Den sammenlignes med VAR-situasjonen på Santiago Bernabéu.

– Jeg tror ingen hadde lagt merke til det om den ikke ble tatt. Ikke engang Pep Guardiola hadde lagt merke til den straffen, sier Ancelotti etter onsdagens 1-0-seier og 6-2 sammenlagt over Liverpool.

KRITISK: Liverpool-manager Jürgen Klopp liker ikke VAR-bruken på hands. Foto: Bernat Armangue / AP

– Hvis hele verden ser at det ikke er straffe, så er det ikke det. Når det er to andre stykker som sier at det straffe, er det noe galt. I dag tok VAR dommeren til skjermen for å se igjen, sier Klopp, som mener straffesituasjonen var helt klar.

– Alle med fotballhjerne tenkte at det ikke var straffe, sier tyskeren.

– Lurer på hva de har drukket

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker var ikke imponert over at VAR-bussen ba dommer sjekke bildene.

– På 1-0 til Real Madrid, 6-2 sammenlagt. 92 minutter spilt. Skal vi virkelig bruke ett minutt på dette her? Nå vil jo fansen bare feire avansement her. Liverpool vil hjem! Ufattelig. Dømmer han straffe her blir jeg overrasket, det må jeg virkelig si.

Jesper Mathisen var enig.

– Og så når det var en slik situasjon hvor ballen gikk fra en kroppsdel og opp i hånden. Det var en naturlig del av hans bevegelse. De eneste som er spent på dette er oddsspillerne, sier TV 2-eksperten.

Etter en kjapp titt på bildene ble det dømt kast og ingen straffe.

– Fornuften seiret, var Alsakers dom.

– Jeg lurer på hva de har drukket de i VAR-rommet som ber ham om å sjekke den to minutter på overtid, var Mathisens lakoniske svar.