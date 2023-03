Her er Manchester United-beileren på Old Trafford

Kampen om Manchester United tilspisser seg. Denne uken har to budgivere vært på Old Trafford, men det skal være enda flere som har kommet med bud.

PÅ PLASS: Ineos-direktør Sir Jim Ratcliffe utenfor Old Trafford fredag. I bakgrunnen til høyre er direktør for selskapets sportssatsing, Sir Dave Brailsford. Foto: Peter Byrne / Pa Photos

Det er hektisk møtevirksomhet på Old Trafford denne uken.

Etter at representanter for qatarske sjeik Jassim bin Hamad al Thani var i et etter rapportene ti timer langt besøk hos Manchester United torsdag, landet britiske Sir Jim Ratcliffe i Manchester fredag.

PÅ PLASS I MANCHESTER: Sir Jim Ratcliffe og hans Ineos landet på Manchester lufthavn fredag morgen før møter med representanter fra Manchester United. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Jassim bin Hamad al Thani var selv ikke i Manchester, da han føler dette er for tidlig, skriver Sky Sports. Ratcliffe reiste imidlertid selv til Manchester. Briten stilte også opp for fotografene utenfor stadion.

Ratcliffe, som allerede eier fotballklubbene Nice og Lausanne og står bak sykkelsatsingen til Team Ineos, møtte også manager Erik ten Hag.

VIL KJØPE UNITED: Sir Jim Ratcliffe forsøker å kjøpe Manchester United. Fredag stilte han opp for fotografene utenfor Old Trafford. Foto: Peter Byrne / Pa Photos

– Jeg har nettopp møtt dem. Vi tok hverandre i hånden. Jeg er fokusert på kampen, og vi har en stor kamp på søndag. All vår oppmerksomhet er på den kampen. Det er andre som tar seg av håndteringen av potensielle investorer, sier ten Hag på fredagens pressekonferanse.

Ratcliffe hadde med seg blant andre Sir Dave Brailsford, kjent som britisk sykkelsjef og fra sin rolle i sykkellaget Team Sky. Han er nå direktør for sportssatsingen til Ineos-gruppen.

Avis: Åtte budgivere

I november i fjor annonserte den amerikanske Glazer-familien, som har eid Manchester United siden 2005, at de er åpne for å selge storklubben. I februar utløp den første fristen for å komme med bud.

MANCHESTER UNITED-BUD: Qatarske sjeik Jassim bin Hamad al Thani ønsker å kjøpe Manchester United. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Både al Thani og Ratcliffe har bekreftet sin interesse, men The Telegraph skriver denne uken at det er totalt åtte budgivere.

Noen av disse skal imidlertid være interesserte i mindre investeringer i klubben. Både al Thani og Ratcliffe ønsker ifølge engelske medier å sikre seg hundre prosent av Manchester Uniteds eierskap.

Ifølge The Telegraph ønsker Glazer-familien minst 65 milliarder kroner for å selge Manchester United. Etter rapportene skal både Ratcliffe og Al Thani.

Medier: Ny budfrist

Interessentene skal ha fått en ny frist for å komme med sitt andre bud. Den skal være innen ti dager, skrev Sky Sports torsdag.

Daily Mail skriver at fristen er allerede onsdag neste uke.

Et salg av Manchester United kan bli gjennomført til sommeren, skriver The Telegraph. Glazer-familien skal ønske å selge klubben før overgangsvinduet åpner i slutten av juni.

VIL SELGE: Avram Glazer og hans familie, her på plass under finalen i Ligacupen forrige måned, har åpnet for å selge Manchester United. Foto: JOHN SIBLEY / AFP

Ifølge engelske medier er både Ratcliffe og al Thani klare til å gjøre store investeringer i Manchester United. Det skal både være snakk om spillerstallen til både herre- og kvinnelaget og klubbens ungdomsakademi, samt treningsfasiliteter og Old Trafford.

Etter å ha vært på Old Trafford fredag formiddag, er det ventet at Manchester-ferden fortsetter til treningsanlegget på Carrington på ettermiddagen, skriver lokalavisen Manchester Evening News.