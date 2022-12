Heltent Haaland med ny rekord i ligaen

Manchester City - Everton 1-1 (kampen pågår)

Erling Braut Haaland (22) fornekter seg ikke.

På hjemmebane mot Everton scoret han sitt 21. mål i ligaen etter 24 minutter. Målet kom etter lekkert angrepsspill fra de lyseblå, hvor jærbuen satte ballen i mål fra få meters hold.

Til tross for årets VM-pause er Haaland den mestscorende spilleren før årsskiftet i en enkel Premier League-sesong.

Haaland tente også på andre plugger.

Se i Nyhetene: Alle situasjonene i videovinduet øverst!

Han blitt behandlet tøft av Everton-spillerne, men har også selv gått hardt inn i duellene og hisset på seg flere av bortelagets men.

Like før pause grisetaklet Haaland Evertons Vitalij Mykolenko. Det satte sinnet i kok hos borteleiren, men jærbuen slapp unna med gult kort.

TENTE PÅ ALLE PLUGGER: Erling Braut Haaland hadde mye tenning i kampen mot Everton. Foto: Tim Goode

– Det er ingenting å si på tenningsnivået til Haaland i årets siste kamp, for han er virkelig fyrt opp i alt det som er av situasjoner. Han får røff behandling, men gir oss sin dose med juling i hver eneste duell. Det gule kortet er fortjent, og jeg vil tro Haaland får klar beskjed i pausen fra Guardiola om at han må roe seg ned, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Etter 64 minutter utlignet Everton og Demerai Gray. Da Rodri mistet ballen på midten tok Gray tok saken i egne hender og fyrte av - rett i mål.

Medisinsk assistanse og mål

Etter kun minuttet spilt ble Haaland liggende nede.

I en duell med Ben Godfrey fikk jærbuen en smell i ankelen og hjelp av det medisinske apparatet, men kunne fortsette å spille etter behandling.





PLAGET: Erling Braut Haaland plaget Ben Godfrey i kampen mot Everton. Foto: Oli Scarff Les mer HETT: Erling Braut Haaland hisset på seg flere Everton-spillere. Foto: Oli Scarff Les mer I DUELL: Erling Braut Haaland ble liggende nede etter en duell med Ben Godfrey. Foto: Andrew Boyers Les mer

Så smalt det på nytt for Haaland, men denne gangen i nettet.

City bygde seg fint opp på venstresiden før Riyad Mahrez fikk ballen på høyre. Han dro av en mann med en leken skuddfinte før han la inn foran mål. Der stod Haaland, som på imponerende vis satte ballen i mål.

Like før pause kom 22-åringen alt for sent inn i en duell med Evertons Vitalij Mykolenko. Det skapte store reaksjoner blant bortelaget, hvor spesielt Jordan Pickford og James Tarkowski raste.

JUBEL: Spillerne feiret etter at Erling Braut Haaland scoret. Foto: Oli Scarff

Haaland fikk gult kort for grisetaklingen.

Everton utlignet på lekkert vis etter 64 minutter ved Gray. Han banket til fra distanse og rett i mål.