Havnet i trøbbel – Salah ble helten

Tabelljumbo Nottingham Forest slo tilbake to ganger, men Mohamed Salah reddet Liverpool og tok tre viktige poeng.

Liverpool – Nottingham Forest 3-2

Saken oppdateres!

– Vi må vinne kamper og se hvor det kan ta oss, sier tomålsscorer Diogo Jota til Sky Sports etter seieren.

Med 3-2 seier over Nottingham Forest lørdag er Liverpool kun tre poeng bak Tottenham som innehar Europaliga-plassen, og seks poeng bak Newcastle United på fjerdeplass.

PÅ RETT SPOR: Nottingham Forest slo tilbake to ganger, men Diogo Jota og Liverpool innkasserte seieren. Foto: Peter Byrne

De møtes til kamp søndag.

Jota var fornøyd med angrepsspillet, men mener Merseyside-klubben må rette opp i bakre rekker.

– Det er veldig viktig å vinne og følge opp den forrige seieren. Det var en vanskelig kamp, som forventet. Vi måtte vente på at målene skulle komme, og de kom tilbake to ganger som kan skje, men det er noe vi må se på, sier han til Sky Sports, og henviser til 6-1-seieren over Leeds i forrige ligarunde.

– Vi må forbedre oss defensivt, men offensivt var vi nesten perfekte.



MÅLFEST: Jürgen Klopp og Liverpool kan juble for seier. Foto: Phil Noble

Jota-dobbel

Liverpool dominerte spillet mot tabelljumbo Nottingham Forest, men måtte vente lenge på de første scoringen.

Etter 47 minutter headet Jota Merseyside-klubben i ledelsen og sendte Anfield til himmels.

Fire minutter senere stilnet jubelen da Forest og Neco Williams slo tilbake.

Foto: Peter Byrne

Fra høyresiden banket den tidligere Liverpool-spilleren ballen mot mål. Ballen fikk en stuss via ett Liverpool-ben og gikk inn bak en utspilt Alisson Becker.

Så smalt det igjen fra Jota, som sendte hjemmelaget opp i 2-1.

Robertson skrudde inn en ball mot angriperen, som nærmest uforstyrret fikk trikse ballen til rette for venstrefoten før han hamret den inn i lengste hjørne.

Foto: Phil Noble

Liverpool-helt

Etter 66 minutter spilt utlignet Morgan Gibbs-White til 2-2. Forest-spilleren fikk et enormt treff på volley, og ballen gikk via to Liverpool-ben før den gikk i mål.

Men rødtrøyene svarte umiddelbart.

Trent Alexander-Arnold sendte et innlegg fra høyre som havnet hos Mohamed Salah. Han styrte ballen via stolpen og i mål og scoret kampens femte mål.