Hasenhüttl fikk sparken

1-4-tapet hjemme mot Newcastle søndag ble nådestøtet for Southampton-manager Ralph Hasenhüttl.

Laget ligger på nedrykksplass, etter kun tre seirer så langt i ligaen.

Anerkjente The Athletic var først ute med nyheten. Mandag bekreftet klubben sparkingen på sine nettsider.

Førstelagstrener Rubén Selles vil lede laget frem til en permanent løsning er på plass.

Kjetil Knutsen er blant navnene som allerede er nevnt som erstatter. Nettsiden bettingodds.com har bergenseren på tredjeplass over listen over oddsfavoritter til å ta over.

Foran seg på listen har han Nathan Jones (Luton) og Marcelo Gallardo (River Plate).

Klubben skriver følgende etter sparkingen:

– Hasenhüttl forlater klubben etter å ha levert viktige bidrag til hele klubben, noen minnerike resultater i tillegg til å ha spilt en nøkkelrolle for utviklingen av klubbens infrastruktur, identitet og spillerstall.

– Men nå mener vi at det er et passende tidspunkt for å gjøre en endring, skriver klubben.

– Alle som er involvert i klubben vil uttrykke sin ektefølte takk til Ralph for hans innsats og urokkelige engasjement gjennom hans tid som manager.

Hasenhüttl ble hentet i desember 2018, etter å ha erstattet manageren som hentet Mohamed Elyounoussi til klubben, Mark Hughes.

Ifølge The Athletic skulle klubbens ledelse ha blitt enig om at de skulle kvitte seg med manageren fra Østerrike i VM-pausen, men braktapet skal ha fremskyndet prosessen.

Den tidligere RB Leipzig-manageren tegnet tilbake i juni 2020 en ny fireårsavtale med The Saints.

Hasenhüttl har holdt laget i den øverste divisjonen i England under sine vinger, men er nok kanskje mest kjent for å ha tapt ydmykende 0-9 for både Leicester og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Braktapene er Premier League-rekord med negativt fortegn. Også Ipswich opplevde ni baklengsmål mot Manchester United tilbake i 1995.

YDMYKET: Ole Gunnar Solskjær slo Ralph Hasenhüttl og Southampton med rekordsifre tilbake i 2021. Foto: PHIL NOBLE

Neste Premier League-kamp for Southampton er mot selveste Liverpool på Anfield.