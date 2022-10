Har Haaland-trøbbel: – Folk vil ikke tro det

– Haaland er som en maskin. Vi har hatt noen problemer med Haaland i utviklingsfasen, forteller Miles Jacobson til Goal.

Han er direktør i Sports Interactive, selskapet bak det populære dataspillet Football Manager.

Haalands sesongstart har sprengt alle grenser.

Så god har han vært at britene fikk «sjokk» da han bommet på en målsjanse, mens supportere hos motstanderlag startet en underskriftskampanje for å få 22-åringen ut av Premier League.

Realistisk?

Nå har teamet som står bak kvalitetssikringen til Football Manager utfordringer, ifølge Jacobson.

De går ut på hvor mange mål det er realistisk at han scorer, og hva folk faktisk vil tro på.

Av og til melder de inn for få scoringer. Andre ganger er problemet et helt annet.

– I forrige uke, i en av skjermdumpene som ble sendt til meg for godkjenning, hadde han scoret sitt 60. mål for sesongen. Jeg måtte avvise skjermdumpen, for folk ville ikke trodd på det, forklarer Football Manager-sjefen til Goal.

– Men han er i rute til å gjøre det. Jeg mener: Han er en latterlig, latterlig spiller, tilføyer Jacobson.

Football Manager-sjefen overdriver ikke.

På ti Premier League-kamper har Haaland scoret 15 mål. Klarer han å holde snittet, vil han ende opp med 57 mål på 38 kamper.

For å sette målshowet i perspektiv: Mohamed Salahs Premier League-rekord er på 32 mål.

REKORDJAKT: Erling Braut Haaland er 17 scoringer bak Mohamed Salahs målrekord med 28 Premier League-kamper igjen. Foto: OLI SCARFF

Styrke-problem

Et annet problem for Football Manager-teamet, er hvordan de skal rangere jærbuens kvaliteter. På spillet får man en karakter fra 1-20 på forskjellige felt, der 20 er best.

– Hovedproblemet for oss med Haaland er styrken hans. Han har akkurat redefinert hva 20 i styrke er for fotballspillere, mener Jacobson.

Nylig tok et klipp der Haaland fikk vist sin styrke av i sosiale medier:

Grealish stusset

Haalands styrke ble et tema da et annet spill, FIFA 23, ble lansert i høst. Der fikk målmaskinen 87 av 99 mulige poeng på styrke – ett poeng bak City-stopper Rúben Dias.

Det overrasket lagkompis Jack Grealish da stjernene gikk gjennom rangeringene i et klipp på klubbens YouTube-kanal:

– Så dere ikke hva Erling gjorde mot ham for to år siden i Champions League?