Håpet lever for Liverpool – nå hylles utskjelte spillere

Curtis Jones og Trent Alexander-Arnold sørget for tre viktige poeng for Merseyside-klubben i kampen om Champions League-plass neste sesong.

Leicester – Liverpool 0-3

– Jeg tror det, definitivt, svarer Curtis Jones på spørsmål fra Sky Sports om dette var hans beste kamp for Liverpool.

I løpet av tre marerittminutter midtveis i første omgang scoret unggutten to mål, før Trent Alexander-Arnold satte 3-0 med en lekker frisparkperle etter 70 minutter.



– Han har definitivt imponert alle. Han setter standarden i laget. Dette var en «outstanding» kveld for han, sier lagkamerat Alexander-Arnold til Sky Sports.

KAN JUBLE: Liverpool tok sin syvende strake seier etter 3-0 over Leicester mandag. Foto: Carl Recine

Jones har slitt med skade og vært ute i store deler av sesongen. Tidligere i april spilte han sin første ligakamp fra start siden oktober i fjor.

– Det er ikke bare i dag, men helt siden han kom tilbake i laget. Han er en gutt som gjerne vil spille mer og han har vist hva han kan når han har fått sjansen, sier lagkameraten om Jones.



SLO TILBAKE: Trent Alexander-Arnold har tidvis slitt stort denne sesongen, men mot Leicester scoret han på lekreste vis. Under feiringen trakk han på skuldrene. Foto: Carl Recine

Alexander-Arnold takker Klopp for støtten før frisparkmålet.

– Klopp vil ta æren. Han snakket til oss og sa «la oss prøve det igjen». Det har gått en stund. Jeg tror vi overrasket ham, sier Alexander-Arnold.

Også han får ros for sin opptreden.

– Den var fin. For et treff han har på ballen. Begavelse, skriver Morten Langli på Twitter.

Slakt - og ros

For knappe 1,5 måned siden uttalte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at Liverpool burde finne seg en ny høyreback. Mandag var Alexander-Arnold en viktig bidragsyter i seieren.

Det har også vært frustrasjon rundt Jones.

Tidligere Liverpool-back Jose Enrique har sagt at Liverpool bør selge 22-åringen i sommer, og at han ikke er god nok til å være en del av Jürgen Klopps tropp.

– Nei, nei, Curtis Jones. Nå er det hans tid å gå. Han må gå, sa Enrique på sin egen YouTube-kanal i mars.

DET BLE: en fin kveld for de to målscorerne. Foto: Carl Recine

Etter to scoringer mot Leicester får han derimot hyllest.

– Han er i sitt livs beste form for øyeblikket. Folk har tvilt på ham til tider denne sesongen, men han er i sitt livs form, sier tidligere Liverpool-midstopper Jamie Carragher hos Sky Sports.



Med 3-0-seier tok Liverpool sin syvende strake seier.

Med tre nye poeng legger Liverpool for alvor press på Manchester United og Newcastle i kampen om topp fire-plassering og Champions League-spill neste sesong, men Merseyside-klubben har én kamp mer spilt.

På andre enden av tabellen er Leicester, som har to poeng opp til Everton på trygg grunn med to kamper igjen for sesongen.

Jones-dobbel

Etter 33 minutter sendte Allison en lekker ball langt fram. Leicester-forsvaret rygget ubesluttsomt. Ballen havnet hos Luis Díaz som stusset ballen til Jordan Henderson. Han fant Mohamed Salah, som sendte ballen videre til Jones.

22-åringen klinket til i det lengste hjørnet og satte 1-0.

STARTET FESTEN: Curtis Jones scoret etter lekkert angrepsspill fra Liverpool. Foto: Darren Staples

Så doblet han like etterpå.

Etter flere kjappe pasninger innad i laget fikk Jones ballen av Salah. Fra 16 meter vendte midtbanespilleren lekkert rundt og løftet ballen bort i det lengste hjørnet.

– Pasningen fra Salah før det andre målet og Jones´ avslutning kommer av selvtillit. For fire til seks uker siden ville ikke det skjedd, sier Carragher, som også trekker fram 22-åringens scoring mot Tottenham for to uker siden.

Målet ble sjekket av VAR for mulig offside, men ble stående.

IGJEN: Curtis Jones kan juble for kveldens andre og hans tredje mål for sesongen. Foto: Andrew Boyers

Perle

Liverpool fortsatte å dominere spillet, og Leicester hadde lite å komme med. 70 minutter ut i kampen fikk Liverpool frispark i god posisjon.

Det utnyttet Alexander-Arnold og satte kampens tredje mål på lekkert vis og limte ballen i høyre hjørne. Kampen endte 3-0 til Liverpool, som tar med seg tre poeng i bagasjen tilbake til Anfield.

Nå gjenstår kun to ligakamper igjen for sesongen.

Liverpool har Aston Villa (hjemme) og Southampton (borte). Leicester møter Newcastle (borte) om én uke før West Ham United (hjemme) venter i siste ligakamp.