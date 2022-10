– Han må roe seg ned

Darwin Núñez har ikke fått den starten han og mange Liverpool-supportere håpet på, med bare to mål på åtte kamper.

Før sesongen var det knyttet store forventninger til uruguayaneren og Erling Braut Haaland, som ble nevnt som de store signeringene.

Til nå er det jærbuen som har preget overskriftene med 14 mål på åtte kamper.

På pressekonferansen før søndagens storkamp mot Arsenal, fortalte Liverpool-manager Jürgen Klopp at nysigneringen må få kontroll på nervene.

– I kampene har han vært litt ivrig. I disse øyeblikkene må han roe seg ned. Vi bruker hans styrker som spiss, men det er bare noe han må føle på, forklarer Klopp.

Forsvares

Manageren mener spissen ikke trenger å endre seg.

– Bevegelsene hans på trening er eksepsjonelle og hvis dere hadde sett avslutningene ville dere tenkt: «Herregud», skryter Klopp.

Núñez har ikke scoret siden serieåpningen mot Fulham.

I et intervju med den brasilianske kanalen TNT Sports Brasil, gjengitt av BBC, åpnet Núñez opp om språkproblemer.

– Vi snakker ikke mye sammen. Jeg forstår ikke engelsk og han forstår ikke spansk, sa spissen om Klopp.

– Det var det samme for Bobby (Firmino) og andre spillere. En stor grunn til hans suksess var at han ikke forstod et ord jeg sa. Han gjorde alt rett likevel, fleiper manageren.

– Følsom

I Liverpool får Núñez beskjeder gjennom en spansk trener. Klopp er ikke overrasket over at spørsmål om språket kommer, som følge av den svake starten.

– Jeg forstår spørsmålet. Han har ikke fått en perfekt start og fikk tre kampers karantene, sier Klopp.

Stjernekjøpet mistet hodet mot Crystal Palace i andre serierunde, og skallet ned midtstopper Joachim Andersen.

– Han er en aggressiv og følsom spiller, men det kommer ikke til å skje igjen, mener manageren.

Liverpool ligger på niendeplass i Premier League, mens søndagens motstander Arsenal troner øverst på tabellen.