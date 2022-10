Haalands «nye» rolle: – Endret regelboken

MÅLMASKIN: Erling Braut Haaland har bøttet inn med mål for Manchester City. Foto: Nick Potts

15 scoringer i Premier League og kun 14 ballberøringer per scoring.

Det er fasit for Erling Braut Haaland i Manchester City-drakt. Den smått utrolige statistikken har Brede Hangeland lagt merke til.

– For Manchester City, så vil jeg påstå at han har en rolle som nesten er helt ny i fotballen. Det er et nytt nivå av utøvelse av spissplassen, sånn som jeg ser det, sier Hangeland til TV 2.

Haaland-revolusjon: – Noe helt nytt

Den tidligere stopperkjempen, som jobber tett på Haaland på landslaget, peker på at spissen nesten ikke er involvert i banespillet. I stedet ligger Haaland fremme og binder opp motstanderens forsvar.

– Det er noe nytt vi ser, egentlig. En rollespiller som bare våkner til liv innimellom, og når han gjør det, så ligger ballen i nettet.

TV 2 spurte Pep Guardiola om Hangelands utsagn på fredagens pressekonferanse.

– Jeg vet ikke. Erling er den han er som fotballspiller med sine bevegelser, måten han finner rom, hans potensial, sier Guardiola til TV 2, og legger til:

Stusser over Klopp: – Hvis han sier så...

– Men jeg vet ikke om han er revolusjonerende, eller om jeg aldri har sett noen som ham før. Han er en av de beste så langt, ingen tvil om det, men jeg har ikke reflektert over spørsmålet ditt.

– Ser man på de tallene, ville man ikke signert Haaland

BBC Radio Manchester-journalist Mike Minay er imidlertid ikke i tvil om at måten Haaland spiller spiss på er unik.

– Om man utelukkende ser på statistikk som antall ballberøringer, sentringer, hvor mange meter han løper... Ser man på de tallene, ville man ikke signert Haaland. Så ser man på berøring per scoring... Det er helt utrolig.

Minay trekker frem Haalands første mål mot FC København i Champions League.

Haalands scoring på første touch

– Det er prakteksempelet. Ett touch, én scoring. Det er vanskelig å si at Haaland ikke har endret på hva en spiss skal gjøre. Han har endret regelboken.

Klopp vil unngå United-felle

BBC-journalisten mener at måten Haaland spiller spiss på er en stor fordel for Manchester City.

– Du ser at forsvarere prøver å være tett på ham. Det skaper rom for andre, som Foden, Mahrez og Grealish.

– En kilde fortalte meg at i derbyet mot United så visste City at de ville markere Haaland, så planen var at Foden skulle være ledig. Begge scoret hat trick.

En lignende felle ønsker Liverpool-manager Jürgen Klopp å unngå når Liverpool og Manchester City møtes søndag. Tyskeren har innsett at han ikke kan sette flere spillere til å passe på nordmannen.

– Da åpner du opp rom for de andre verdensklassespillerne og det vil ikke gjøre livet lettere. Det er en utfordring, men vi vil prøve å løse det, konkluderer Klopp.

