Erling Braut Haaland har nå scoret utrolige 50 mål på 44 kamper i alle turneringer.

– Det er uten tvil den beste sesongen en norsk spiller noen gang har hatt, sier TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt.

Med 34 mål i Premier League tangerer han også rekorden til Andy Cole fra 1993/94 og Alan Shearer fra 1994/95.

I tillegg har det blitt 12 mål i Champions League, tre i FA-cupen og ett i ligacupen.

– Han er aldri mett og utvikler seg hele tiden. Det er som at han har kommet ut av et laboratorium for å score mål, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Elleville tall

TV 2 har ved hjelp av analyseselskapet Opta gått i dybden på hvordan målene har kommet.

Den viser at 33 mål har kommet med venstrefoten, ti med høyre og syv med hodet.

– En naturlig fordeling. Han har blitt bedre på hodespillet sitt og viser at han kan score med begge bein, sier Thorstvedt om statistikken.

Hvordan målene har blitt scoret: Venstre: 33 mål Høyre: 10 mål Hode: 7 mål Annet: 0 mål Type mål: Åpent spill: 32 mål Corner: 10 mål Frispark: 0 mål Straffespark: 8 mål Innlegg: 6 mål Kilde: Opta

32 scoringer har også kommet etter «åpent spill». Fra hjørnespark har det blitt ti mål, mens det på straffespark og innlegg har blitt åtte og seks.

*Corner og frispark inkluderer mål fra innlegg.

18 av Haalands mål har kommet innenfor fem-meteren, mens 31 har kommet i resten av 16-meteren. Kun ett mål er utenfor boksen.

– Slik var det også med Ruud van Nistelrooy og det er der de beste spissene har sitt kontor. Samtidig har han også utviklet spillet sitt, som man blant annet så mot Arsenal, sier Mathisen.

Tidspunktet når Haaland scorer i kampene er flest fra det 50. til det 59. minutt, hvor det har blitt ni.

– Det kan være tilfeldig, men det kan ha noe med at han vet han snart blir byttet ut og City har mørnet motstanderen, spår Thorstvedt.

Haalands scoringer minutt: 0-9: 2 mål 10-19: 4 mål 20-29: 8 mål 30-39: 7 mål 40-49: 4 mål 50-59: 9 mål 60-69: 8 mål 70-79: 3 mål 80-89: 3 mål 90+= 2 mål Kilde: Opta

– Ingen grenser

Haaland trives klart best på hjemmebane. På Etihad har det nemlig blitt 34 scoringer, mens det på fremmed gress har blitt 16.

Ingen andre spillere kan måle seg med superspissen fra Bryne denne sesongen. Nærmest er PSG-stjernen Kylian Mbappé med 35 mål på 38 kamper.

– Måten han er bygd og skrudd sammen er spesiell. Det er ingenting som tilsier at utviklingen skal stoppe. Unngår han skader, finnes det ingen grenser, sier Mathisen.

HÅRREISENDE: Ekspertene måper av Erling Braut Haaland. Foto: OLI SCARFF

Manchester Uniteds Marcus Rashford har 29 mål på 51 kamper, mens Barcelonas Robert Lewandowski står med 29 scoringer på 40 oppgjør.

– Det er et enormt gap, sier Mathisen.

– Det som betyr noe er hva han blir stående igjen med, uansett om han ikke scorer ett mål til denne sesongen. Vinner de Champions League vil han bli sett på som brikken som gjorde at det endelig falt på plass, sier Thorstvedt.

Flest mål i Europa Erling Braut Haaland (Manchester City): 50 mål, 44 kamper Kylian Mbappé (PSG): 35 mål, 38 kamper Marcus Rashford (Manchester United): 29 mål, 51 kamper Robert Lewandowski (Barcelona): 29 mål, 40 kamper Mohamed Salah (Liverpool): 27 mål, 45 kamper Victor Osimhen (Napoli): 26 mål, 32 kamper Karim Benzema (Real Madrid): 26 mål, 36 kamper Harry Kane (Tottenham): 26 mål, 44 kamper Alexandre Lacazette (Lyon): 24 mål, 33 kamper Jonathan David 23 mål (Lille): 34 kamper Wissam Ben Yedder (Monaco): 23 mål, 39 kamper

Kevin De Bruyne er spilleren som har assistert jærbuen flest ganger (11), foran Phil Foden med fire. Riyad Mahrez, Jack Grealish og John Stones har alle tre.

– Det har funket veldig bra. Med en sånn fyr som kan drive og prikke til ham blir det ganske enormt. Og omvendt, som vi nylig har sett, sier Thorstvedt om relasjonen med belgieren.

– De passer perfekt sammen og ser ut til å ha en fantastisk kjemi på banen, sier Mathisen.

RB Leipzig er laget Haaland har scoret flest mot, med fem mål på to kamper. Alle fem kom i den andre Champions League-åttedelsfinalen.

Mathisen kommenterte selv kampen fra Etihad.

– Man visste ikke hva man skulle si. Et av karrierens største høydepunkt for ham, det er ikke mange som får oppleve det.

Haalands antall mål mot lag: Red Bull Leipzig: 5 mål på 2 kamper Wolverhampton: 4 mål på 2 kamper Crystal Palace: 4 mål på 2 kamper Burnley: 3 mål på 1 kamp Manchester United: 3 mål på to kamper Nottingham Forest: 3 mål på to kamper Southampton: 3 mål på 3 kamper FC København: 2 mål på 1 kamp West Ham: 2 mål på 1 kamp Leicester City: 2 mål på 1 kamp Sevilla: 2 mål på 1 kamp Leeds: 2 mål på 1 kamp Brighton: 2 mål på 1 kamp Arsenal: 2 mål på 3 kamper Bayern München: 2 mål på 2 kamper Fulham: 2 mål på 2 kamper Everton: 1 mål på 1 kamp Aston Villa: 1 mål på 2 kamper Bournemouth: 1 mål på 2 kamper Tottenham: 1 mål på 2 kamper Newcastle: 1 mål på 2 kamper Dortmund: 1 mål på 2 kamper Liverpool: 1 mål på 3 kamper Chelsea: 0 mål på 1 kamp Brentford: 0 mål på 1 kamp Sheffield United: 0 mål på 1 kamp

Thorstvedt trekker frem 2-1-målet mot Dortmund som sin personlige favoritt.

– Den store favoritten, fordi det bare er helt absurd. Det går ikke an å beskrive måten han gjør det på, hvordan han letter fra bakken på bakre stolpe.

Se målet under: