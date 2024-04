Haaland tas i forsvar etter kritikkstorm

FÅR KRITIKK: Erling Braut Haaland kritiseres for spillet sitt den siste tiden. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Det har blitt satt et kritisk søkelys på Erling Braut Haaland de siste ukene.

Spesielt etter storkampene mot Arsenal i Premier League og Real Madrid i Champions League har Haaland fått kritikk for anonyme prestasjoner.

I begge gigantoppgjørene gikk Haaland målløs av banen.

MÅLLØS: Erling Braut Haaland klarte ikke å score mot Real Madrid på Santiago Bernabéu tirsdag. Her flankert av Bernardo Silva (til venstre) og John Stones. Foto: Alberto Gardin / IPA Sport / NTB

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane sa på Sky Sports at Haaland ser ut som en League Two-spiller (nivå fire) i banespillet.

På CBS Sports var Arsenal-legenden Thierry Henry kritisk til hvordan Haaland tok duellene med motstandernes midtstoppere.

I sin nyeste spalte i The Telegraph tar tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher opp Haaland i kjølvannet av jærbuens kamp mot Real Madrid.

Carragher mener at Haaland er «den ultimate luksusspiller».

– Han er utvilsomt en av verdens beste målscorere, men han er fortsatt ikke en verdensklassespiller, skriver Carragher.



Liverpool-helten mener at Erling Braut Haaland må bli bedre utover målscoreregenskapene dersom han skal vinne Ballon d'Or i fremtiden.

Hylles av Guardiola

Manchester City-manager Pep Guardiola brukte fredagens pressekonferanse til å ta sin norske superspiss i forsvar.

– Målet hans er ikke å vinne Ballon d’Or. Det er å vinne Premier League, Champions League, FA-cupen og Ligacupen. Han har gjort det. Uten ham ville det ikke vært mulig å gjøre det for oss forrige sesong. Vi kunne ikke vunnet fem titler uten ham, sier Guardiola, før han legger til:

TAS I FORSVAR: Pep Guardiola roser Erling Braut Haaland. Foto: Phil Noble / Reuters / NTB

– Det ville vært umulig. Ingen sjanse. Han er en nøkkelspiller for oss.

Guardiola mener at Haaland vil ta steg med flere kamper og erfaring.

– Dette gjelder ikke bare Erling, men alle spillere kan bli bedre. En spiller på 33 år kan bli bedre. Helt til du legger opp, kan du forbedre deg, mener han.



– Kan ha et problem

Erling Braut Haaland står med 30 scoringer og seks målgivende på 37 kamper i alle turneringer denne sesongen.

– Det finnes ingen bedre avslutter, men hvis han må bli mer komplett dersom han skal snakkes om i samme åndedrag som Ronaldo og Messi, skriver Jamie Carragher på The Telegraph.



KRITISK: Liverpool-legenden Jamie Carragher, nå spaltist i The Telegraph og fotballekspert for Sky Sports og CBS Sports. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Carragher mener Haaland heller ikke er på nivå med Luis Suárez, Thierry Henry og Harry Kane når det kommer til involvering i spillet.

– Alle disse kunne gått inn på ethvert lag i verden og bidratt med mer enn imponerende målstatistikk, skriver Carragher.

– Dersom han har alvorlige ambisjoner om å vinne Ballon d'Or eller å spille for Real Madrid, kan Haaland ha et problem. Han må få mer inn i spillet sitt for å utfordre Kylian Mbappé, skriver Liverpool-legenden.



PAKKET INN: Antonio Rüdiger (t.v.) og Real Madrid-forsvaret tok hånd om Erling Braut Haaland på Santiago Bernabéu. Foto: Alberto Gardin / IPA Sport / NTB

Guardiola avfeier at det er et problem med Haalands spill.

– Vi scoret tre mål (mot Real Madrid i første Champions League-kvartfinale). Han hadde to midtstoppere tett på ham, sier Guardiola.



– Erling er en ung spiller, og han kan bli bedre, men det handler mer om at laget må bli bedre, sier Manchester City-manageren.