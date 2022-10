Haaland tangerte rekord: – Latterlig

Erling Braut Haaland burde scoret flere, men fikk til slutt sitt 20. mål for sesongen. Nå har 22-åringen scoret i ti kamper på rad.

Manchester City - Southampton 4-0

– Han kom til sjanser igjen. Han scoret et fabelaktig mål og er et utrolig våpen for oss, en stor trussel. Jeg er så fornøyd, sier City-manager Pep Guardiola til BBC.

Det så en stund ut til å bli en målløs kamp for Erling Braut Haaland, men etter 65 minutter satt den i nettet. Det etter å ha bommet på flere store muligheter.

– Haaland-nedgangen er over da han scorer Citys fjerde, fleipet fotballekspert og tidligere England-spiller Gary Lineker på Twitter.

Haaland har dermed utlignet klubbrekorden til nordirske BillyMcAdams fra 1957 med mål i ti kamper på rad. Totalt har jærbuen scoret 20 mål på 13 kamper for de lyseblå fra Manchester.

– Det er utrolig. Vi bruker ofte slike setninger og det blir overdrevet. Men det gjelder ikke for Erling Haaland. Det er ganske latterlig. Ingen kan navngi noen som er noe som ham, uttalte tidligere Skottland-spiller Pat Nevin for BBC.

SMILTE OMSIDER: Bilder fra Haalands opptreden mot Southampton. Foto: NTB

City hadde få problemer med Southampton. Før Haalands mål hadde allerede Joao Cancelo, Phil Foden og Riyad Mahrez tegnet seg på scoringslisten.

Mohamed Elyounoussi kom inn fra benken og fikk en halvtime for gjestene som gikk på sitt fjerde strake tap.

– Det er ikke ideelt selvfølgelig og det begynner å bli tøft nå. Vi må bare snu det så fort som mulig før det blir enda mer press og stress, sier «Moi» til Viaplay.

Lekestue

De lyseblå rullet som ventet opp angrep etter angrep fra start. Etter 14 minutter skulle lysluggen fra Norge få sin første mulighet.

Jærbuen fikk en genial pasning i bakrom fra Phil Foden. Alene med Gavin Bazunu satte Haaland avslutningen på innsiden av stolpen.

Cancelo var aktiv langs venstrekanten og serverte Mahrez to ganger det første kvarteret, men afrikaneren bommet. Med 20 minutter på klokka tok førstnevnte saken i egne føtter.

Portugiseren mottok ballen og fosset framover. Med en skuddfinte og en strålende avslutning med venstrefoten gikk City i ledelsen.

Like etter halvtimen doblet jevngamle Phil Foden. Engelskmannen ble spilt fri av Kevin De Bruyne og kantspilleren chippet vakkert i mål.

Tidlig ut i andreomgang økte Mahrez til 3-0 på volley, etter pasning fra Rodri.

Haaland var farlig frampå etter innlegg fra Foden, men forsøket litt skrått i boksen trillet utenfor.

Fikk scoringen

Like før timen var det De Bruyne sin tur til å servere på nydelig vis. Haaland satte ut foten, men bommet på ballen med Salisu i ryggen.

Etter 62 minutter prøvde samme mann å passere keeper Bazunu uten hell, men det skulle til slutt gå veien.

For tre minutter senere kunne Citys nummer ni endelig strekke hendene i været. Cancelo slo inn til nordmannen i boksen som valgte å skyte mellom beina på Bazunu.

Haaland har nå scoret 15 mål i Premier League og 20 totalt i alle turneringer.

Andy Cole og Alan Shearer har scoringsrekorden i Premier League med 34 mål.

– Etter Community Shield var det mange som tvilte ... Vi kan telle opp etter sesongen, sa manager Pep Guardiola på fredagens pressekonferanse.