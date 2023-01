Haaland-tall vekker oppsikt: – Typisk at det blir brukt mot ham

Chelsea - Manchester City 0-1

Erling Braut Haaland var målløs i Manchester Citys 1-0-seier over Chelsea på Stamford Bridge torsdag.

Det var innbytter Riyad Mahrez som fikset seieren da han scoret kampens eneste mål drøyt timen inn i oppgjøret.

– Ryiad trodde keeperen skulle fange ballen, og det samme gjorde jeg. Da jeg slo innlegget, tenkte jeg at Erling var der inne et sted. Derfor spilte jeg den bare inn i rommet. Jeg spurte ham hvor han ble av, og da sa at holdt seg tilbake, sier Citys Jack Grealish til Sky Sports.

Erling Braut Haaland spilte på sin side en anonym kamp for City.

Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher, som kommenterte kampen for Sky Sports, var flere ganger opptatt med å påpeke Haalands få ballberøringer.

Det tok over tjue minutter før Haaland var borti ballen for første gang.

Sportsnyhetene: Så nær var Braut Haaland scoring i toppkampen

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener Haaland hadde vært mer involvert i første omgang hvis City-laget hadde vært bedre.

– Han kan gå ned og få touch hvis han på død og liv skal ha det, men det er ikke noe poeng i det når de spiller som de gjør. Det er typisk at det blir brukt mot ham, men det trenger ikke å være negativt. Laget spilte ikke bedre, og da så vi ikke mer til Haaland, sier Stamsø-Møller.

Også tidligere i sesongen har Haalands få ballberøringer vært tema. I fjor høst uttalte Haaland at drømmen var fem mål på fem berøringer, et utspill som manager Pep Guardiola ikke satte stor pris på.

Etter 37 minutter mot Chelsea fikk Haaland en god mulighet til å gjøre 1-0, men under hardt press fra Chelsea hamret han ballen over mål. I andre omgang var jærbuen svært nær ved å skli inn 2-0 for City.

MÅLMASKIN: Erling Braut Haaland har scoret 21 ligamål denne sesongen. Foto: GLYN KIRK

– Haaland trenger ikke å være involvert i kampen. Han er hele tiden på løp, sa tidligere Chelsea-spiss Chris Sutton på BBC.

Etter at Arsenal spilte 0-0 mot Newcastle tidligere denne uken, tar City to poeng innpå London-laget med torsdagens 1-0-seier. City er fem poeng bak Arsenal.

– Vi har ikke fokus på tabellen så tidlig. Det er fortsatt 53 poeng igjen å spille for. Vi må ta en kamp om gangen, og tidligere har vi hatt lange seiersrekker. Hvis vi fortsetter som i dag, er jeg sikker på at vi kommer til å kjempe hele veien inn, sier Manchester City-stopper John Stones til Sky Sports.

Chelsea ligger på tiendeplass. Både Raheem Sterling og Christian Pulisic ble byttet ut med skade i første omgang. I forkant av kampen hadde også Mason Mount pådratt seg en skade for et Chelsea-lag som fra før slet tungt med skader.