– Haaland stopper kjeften på dem

Erling Braut Haaland var i fyr og flamme mot Luton og scoret fem mål i 6-2-seieren i FA-cupens femte runde tirsdag.

På fire av målene var lagkamerat Kevin De Bruyne nest sist på ballen.

– Kevin trenger spillere som Erling, mens Erling trenger spillere som Kevin, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til ITV, gjengitt av BBC.



Haaland hyller sin belgiske lagkamerat.

– Kevin De Bruyne er enorm. Han gjør det han er best på. Det er en glede å spille med ham, sier han til ITV, og forklarer hvorfor de fungerer sammen:

– Vi vet hva vi ønsker av hverandre. Det klikker bra. Han er en smart fyr, og jeg liker å spille sammen med smarte folk, sier Haaland.

Haaland-showet: - Historisk!

– Beste linken i verden

Manchester City er klare for kvartfinale i FA-cupen, er kun ett poeng bak serieleder Liverpool i Premier League og har stø kurs mot Champions League-kvartfinale etter 2-1 mot FC København i første åttedelsfinale.

Stamsø-Møller bruker store ord om Manchester Citys superduo.

– Det er en perfekt kombinasjon mellom verdens beste i sine roller, sier han.

– Det er jo et helt utrolig flott samarbeid de to har, og det skulle bare mangle, men at man skulle få se det såpass tydelig i en enkeltkamp hadde jeg faktisk ikke trodd. Det er ytterst sjelden i fotballhistorien at de samme to står bak fire scoringer, sier Stamsø-Møller.

– Hvorfor er de så gode sammen?

– De har jo ferdigheter som utfyller hverandre veldig godt. De Bruynes blikk for spillet og pasningsfoten med Haalands helt unike evne til å bevege seg. På den delen av spillet er han kanskje tidenes beste fotballspiller, sier han.

– Det er den beste linken i sitt slag i verden, fortsetter Stamsø-Møller.

– Hadde fortjent Gullballen

Mateo Kovacic, som scoret det siste målet for Manchester City, er glad han er lagkamerater med både Haaland og De Bruyne.

– Haaland er utrolig. Han elsker å score mål, og det er det han gjør best. Jeg har ikke sett noen andre avslutte som ham. Han er fortsatt ung, og han har en fantastisk mentalitet. Vi er heldige som har ham, sier han til beIN Sports.

– Kevin er fantastisk. Han hadde fortjent å få Ballon d'Or, for han har spilt fantastisk i så mange år. Han er fantastisk som både spiller og person, sier Kovacic.



TILRETTELEGGER OG MÅLMASKIN: Kevin De Bruyne og Erling Braut Haaland skapte fire mål sammen mot Luton. Bernardo Silva assisterte Haalands femte mål. Foto: David Klein / Reuters / NTB

Både De Bruyne og Haaland har slitt med skader denne sesongen, men er omsider tilbake på banen sammen.

Til ITV sier Haaland at han endelig nærmer seg sin beste form igjen.

– Det er helt avgjørende for at de skal vinne de store titlene. City er et bra lag, men det er tre spillere som utmerker seg veldig. Når Haaland, De Bruyne og Rodri er ute, er det tydelig at noe mangler. Med de tilbake i praktslag er de favoritter i alle turneringer, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



NY MATCHBALL: Erling Braut Haaland scoret sitt åttende hat trick som Manchester City-spiller. Han kom til klubben fra Dortmund sommeren 2022. Foto: Peter Cziborra / Reuters / NTB

Etter målshowet på Kenilworth Road står Haaland med 27 mål på 30 kamper i alle turneringer denne sesongen.



– Det blir spennende å lese hva engelske medier skriver nå. Jeg registrerte at det var krisestemning etter at Haaland hadde bommet på noen sjanser mot Chelsea. Jeg tror ikke xG-en (forventede mål) i dag var så stor forskjell. Sånn er fotball og sånn er Haaland. Han slår knallhardt tilbake og stopper kjeften på de som måtte mene at han ikke er i slag, sier TV 2s ekspert.



