Erling Braut Haaland hylles for sin fysikk etter at Manchester City feide gullrival Arsenal av banen. På overtid kom også scoringen.

DOMINERTE: Erling Braut Haaland sto for scoring og to målgivende pasninger i gigantduellen mot Arsenal. Foto: Phil Noble

Manchester City - Arsenal 4-1

Erling Braut Haaland gikk seirende ut av kompisduellen mot Martin Ødegaard, etter at Manchester City ydmyket Arsenal.

– Vi har vært gjennom tøffe øyeblikk og det har vært bra for oss. Vi vet hvordan vi skal takle slike scenarioer, sier John Stones til BT Sport.

Haaland så ut til å gå målløs av banen, men på overtid slapp han ut håret, og da kom scoringen.

– Det er kun de største stjernene i verden som kan opptre slik. Uvirkelig god, og for en superstjerne han er, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Citys nummer ni har nå 49 mål i alle turneringer og 33 i Premier League.

– Det finnes ingen større i fotballverden akkurat nå. En strålende kamp blir toppet med en Haaland-spesial, sier TV 2s fotballekspert.

Jærbuen sto også bak to målgivende pasninger til Kevin De Bruyne.

– Det er så mye fart i den kroppen og Rob Holding ser ut som en smågutt-spiller. Man ser redselen i hele kroppen, sier Mathisen.

– Det var bra for Holding at håret var inne lenge der, kommenterte Brede Hangeland i Viaplay-studio.



Braut Haaland mot Holding er selve definisjonen på feige lag⚽️



Vanvittig scoring på Etihad! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) April 26, 2023

Sky Sports fotballekspert Jamie Carragher merket seg også den «feige» duellen.

– Midtstopperne til Arsenal er livredde for Haaland, skriver Carragher, som også legger til at han ville vært det samme.

– Braut viste mot Bayern at han er playmaker. Fortsetter i dag, skriver TV 2s fotballekspert Morten Langli på Twitter.

John Stones scoret også for Pep Guardiolas mannskap. Rob Holding fikk en liten trøst i sluttminuttene, da han reduserte til 1-3.

DRØMMEKVELD: Kevin De Bruyne feirer scoring sammen med Erling Braut Haaland og Kyle Walker. Foto: Dave Thompson



– Gullkampen så å si over

Det betyr at de lyseblå har to poeng opp til ligalederen fra London, med to kamper mindre spilt.

– Hele City-laget er i eventyrlig form og de timer det perfekt inn i den avgjørende fasen av sesongen, sier Mathisen.



SLET: Martin Ødegaard fikk det ikke til å stemme mot Manchester City. Foto: Dave Thompson

– Gullkampen er så og si over, med 90 prosent sjanse for City. Andre vil hevde at det fortsatt er jevnt, men da har de ikke peiling på odds og sannsynlighet. City tar dette, slår TV 2s fotballekspert fast.

Kevin De Bruyne er naturligvis ikke like skråsikker.

– Vi vet hva folk vil si, men det blir vanskelig. Mye kan fortsatt skje, det er fortsatt sju kamper. Det er to kamper til gode, men vi er fortsatt bak dem, sier De Bruyne til BT Sport.



Herjet

Gigantduellen startet friskt og vertene tok ledelsen allerede etter sju minutter. Haaland viste muskler med Holding i ryggen og la perfekt igjen til De Bruyne som utnyttet rommet han fikk.

Belgieren tok med seg ballen og banket ballen i hjørnet fra enden av 16-meteren.

De Bruyne har assistert Haaland elleve ganger denne sesongen, men 20 minutter senere var det igjen nordmannen som spilte midtbanestjernen fri, men han klarte ikke stokke beina.

Spissen fra Bryne fikk deretter flere store muligheter, men det var midtstopper John Stones som skulle doble ledelsen.

SCORET: John Stones jubler for scoring, med en smilende John Stones i bakgrunnen. Foto: Martin Rickett

På et innlegg fra De Bruyne headet han ballen i nettet, som ble først godkjent etter en VAR-sjekk.

Etter 54 minutter stormet Haaland i angrep på en overgang og spilte på perfekt tidspunkt til De Bruyne. Han plasserte kula elegant forbi Arsenal-keeper Ramsdale.

Den siste halvtimen roet det seg ned, og selv om Holding fikk seg en scoring fire minutter før ordinær tid var det aldri noen tvil hvor poengene skulle havne.

For på overtid scoret Erling Braut Haaland og fullførte festkvelden for Manchester City.