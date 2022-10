Haaland-sjokk: – Unisont gisp

Erling Braut Haaland gjorde det igjen. Et annet øyeblikk overrasket hele stadion, skriver britiske medier.

FUNKSJONSFEIL? I England fleiper de med at det var noe galt med målroboten. Foto: Martin Rickett

Manchester City-Southampton 4-0

22-åringen satte smått utrolig inn sitt 20. mål i alle turneringer etter klubbskiftet.

Han tangerte også en eldgammel Manchester City-rekord i nedsablingen av Southampton.

Haalands svimlende sesongstart er så bra at britene nå gjør et poeng av når det ikke blir mål.

Mens Pep Guardiola spøker med at han «er opprørt», fleipes det i britisk presse om at Manchester City kom seg over «Haaland-sjokk».

«Målroboten hadde en funksjonsfeil – ja, Erling Haaland bommet», skriver The Times.

Øyeblikket som skal ha forbauset de om lag 50.000 oppmøtte på Etihad Stadium var i starten av kampen.

Se situasjonen alle snakker om i Nyhetene i vinduet under:

Unisont gisp

«Haaland fikk nesten hele stadion opp på beina idet han suste gjennom, etterfulgt av et unisont gisp idet skuddet hans traff stolpen og strøk langs mållinjen», skriver den Southampton-baserte avisen Daily Echo.

«City-fansen og Haaland ble påminnet for første gang på det som føles som evigheter hvordan det er at en spiss kommer alene gjennom uten å score», skriver Manchester Evening News.

«Det overrasket alle på Etihad», fortsetter avisen.

The Times følger opp ved å kalle det et «klype seg i armen»-øyeblikk.

«Bare det ene målet, Erling – på tide med en reprogrammering», skriver avisen.



Til Guardiolas fleip om at han er opprørt, svarer Haaland:



Liverpool-advarsel

Noen forspilte sjanser til tross:

Daily Echo kaller ham ustoppelig, mens Manchester Evening News advarer Liverpool mot at det er en helt annen versjon av Haaland som venter dem nå enn i Community Shield før sesongstart.

«Slik det er blitt nå, er det et større sjokk om Haaland ikke scorer enn at City vinner på Anfield», skriver Manchester Evening News.

REVANSJEJAKT: Neste helg får Erling Braut Haaland muligheten til å revansjere Community Shield-tapet mot Liverpool. Foto: TONY OBRIEN

Ifølge London Evening Standard gikk det rykter om at oddsen aldri hadde vært lavere på en målscorer i Premier League.

«Mange var nok nervøse gitt hvor mange sjanser nordmannen hadde misset på. City-stjernen er, imidlertid, uunngåelig, skriver avisen.

Tirsdag kl. 18.45: Se FC København-Manchester City på TV 2 Play.

Utrolig statistikk

BBC biter seg merke i en av de mange utrolige Haaland-statistikkene:

Jærbuen har scoret 15 mål i Premier League denne sesongen, like mange som Kevin De Bruyne gjorde hele forrige sesong. Da ble belgieren lagets toppscorer ...

«Å ha Haaland hjelper åpenbart på», underdriver BBC.

Manager Pep Guardiola fullroser 22-åringens prestasjon mot Southampton.

– Slikt skjer (bommen i første omgang). Forventningene er så store at folk forventer at han skal score tre eller fire mål i hver kamp. Til syvende og sist var han i posisjon til å score der. Han hjalp oss med å holde ballen, han kjempet. Erling spilte en veldig god kamp i dag også, sier City-sjefen på pressekonferansen.

