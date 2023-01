Haaland overgikk Ronaldo og Solskjær etter nytt hat trick

Manchester City - Wolverhampton 3-0

Se 1-0-målet i Sportsnyhetene øverst!

Etter å ha endt en 333 minutters lang måltørke i snuoperasjonen mot Tottenham torsdag, fortsatte Erling Braut Haaland denne sesongens målshow i søndagens 3-0-seier mot Wolverhampton.

Med sitt fjerde hat trick for sesongen har han allerede flere enn angripere som Cristiano Ronaldo, Didier Drogba og Ole Gunnar Solskjær, som alle fikk tre hat trick i sine Premier League-karrierer.

4 - Erling Haaland has scored his fourth Premier League hat-trick in just his 19th appearance, breaking Ruud van Nistelrooy's record (fourth hat-trick in 65th app).



19 - Erling Haaland

65 - Ruud van Nistelrooy

81 - Luis Suárez

86 - Alan Shearer

89 - Robbie Fowler



Playground. pic.twitter.com/4rg2aHuP7a — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2023

Jærbuen headet først inn Kevin De Bruynes presise innlegg seks minutter før pause, før han doblet med et iskaldt straffespark tidlig i andre omgang etter at Rúben Neves løp Ilkay Gündogan overende.

Like etter satte han enkelt inn hat trick-målet da Wolverhampton-keeper José Sá rotet det til og Ryiad Mahrez serverte Haaland.

– Verdens korteste måltørke er det ingen flere som snakker om, for i de to siste kampene er han tilbake og leverer der han er best i hele verden. Inne i 16-meteren er han som et rovdyr når først muligheten byr seg, og det fikk Wolves smertelig erfare på Etihad i dag, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Nå står Haaland med utrolige 25 mål på 19 kamper i Premier League.

– Hva mer kan man si om denne eksepsjonelle Manchester City-spissen? Han er for genial, han er så rolig, sier tidligere Liverpool- og Aston Villa-spiller Stephen Warnock på BBC.

Good heavens, @ErlingHaaland has another hattrick, his 4th in 20 games. It’s getting a bit silly now. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 22, 2023

– Han er et mareritt for midtstopperne, for de må hele tiden være påskrudde. Han er hele tiden i bevegelse. Hans løp gir også rom til lagkameratene, sier tidligere Manchester City-spiss Paul Dickov i klubbens egen pausesending.

Haaland ble byttet ut etter en times spill. Mahrez hadde en ball i mål som ble annullert, så det endte 3-0 til Manchester City.