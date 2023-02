Haaland og City dyttet Arsenal ned fra tabelltopp: – Får bort tullpraten

Arsenal - Manchester City 1-3 (1-1)

For første gang fikk vi se den norske drømmeduellen mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland i Premier League.

Og det var Manchester City som kom seirende ut av toppkampen mot Arsenal. Haaland vartet opp med 3-1-scoringen som gjør at de lyseblå klatret til topps i Premier League.

– Det er fantastisk. Jeg er «grævla» sleten nå, men bra kjempet av gutta. Det ble en liten krig, med dueller og kynisme, sier Haaland til Viaplay.

– Han får bort tullpraten om at han ikke presterer godt nok mot de beste. Det er klasse det han gjør, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Landslagssjef Ståle Solbakken var full av lovord om spissen sin:

– Han var et monster i 2. omgang. Dette sier jeg ikke fordi han er norsk eller fordi jeg er treneren hans, men det han gjør i den duellen med Gabriel som blir offside er det ingen andre i verden som gjør. Han fillerister han i en 50/50-duell, sier han på Viaplays sending.

– Jeg koser meg med det, jeg, sier Haaland.

For Martin Ødegaard ble det en skuffende kveld.

– Vi tapte i boksene. Vi var gode i store deler av kampen. Vi setter ikke sjansene våre, så da blir det slik. Det er enkle mål de scorer. Resten er ganske bra, sier han til Viaplay.

– Det er frustrerende. Vi skulle hatt seier i dag. Det er lenge igjen. Vi ser fremover.

– Vi ga dem målene, sa en skuffet Arteta.

Intens førsteomgang

Det tok et kvarter før Erling Braut Haaland viste seg ordentlig frem. Han ble funnet på bakre stolpe, men klarte ikke å finstille siktet, og avslutningen gikk ikke på mål.

Den første ordentlig største sjansen var det Arsenal som fikk. Eddie Nketiah nikket et innlegg utenfor.

Da smalt det i andre enden. Haaland headet i bakrom i retning en jagende Jack Grealish som Takeshimo Tomiyasu tilsynelatende burde ha kontroll på. Men japanerens støttepasning bakover ble alt for løs.

Kevin de Bruyne var årvåken, og rakk å sette ballen på glimrende vis bak en utrusende Aaron Ramsdale.

Arsenal la seg ikke ned, og før pause ble det dramatisk. Først klarte City å avverge et mål på streken, men like etter blåste likevel dommeren. Arsenal fikk straffe etter at Nketiah ble stoppet av Ederson like i forkant.

Straffen satte Bukayo Saka sikkert i mål.

Ederson hadde allerede gult kort etter at han sløste tid etter rundt halvtimen (!) spilt, og kunne fått sine andre i straffesituasjonen. Men Stamsø-Møller er ikke enige med de som ropte på utvisning.

– De tar helt feil. Han hindrer ikke en stor scoringsmulighet. Det er ikke voldsomt nok til å få gult kort. Straffe er det absolutt, og jeg likte at ha fikk gult for filming, sier eksperten.

Roser kapteinegenskaper

Martin Ødegaard utmerket seg i kapteinsrollen ved begge scoringene i 1. omgang. Han gikk bort til Tomiyasu etter den skjebnesvangre feilpasningen, og holdt igjen ballen før han ga den til Saka like før straffen.

– Han muntrer Tomiyasu, og tar fokus bort fra straffeskytteren. Det er små ting som hjelper.

Etter pausen markerte Haaland seg i større grad. Jærbuen ble dratt ned i en duell av Gabriel, og fikk straffe. Men VAR gikk inn og gjorde om på avgjørelsen etter en hårfin offside.

Så var Gabriel igjen involvert. Han spilte bort ballen, og da skrudde City på turboen. Haaland ble spilt igjennom, ført ballen fremover, og sendte den videre til Ilkay Gundogan. Tyskeren lot den gå videre til Jack Grealish som banket inn City-ledelsen.

Så var det Haalands tur. Ballen endte opp hos jærbuen, som på to touch fikk banket inn 3-1.

Arsenal møter Aston Villa borte på lørdag, mens Manchester City skal til Nottingham Forest.