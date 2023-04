Haaland med eventyrlig scoring: – Skyhøyt nivå

Southampton - Manchester City 1-4

Erling Braut Haaland var tilbake etter lyskeskaden og viste at han fortsatt er brennhet foran mål.

Mot Southampton headet Haaland inn ledelse, før jærbuen vartet opp med en ellevill 3-0-scoring.

På innlegg fra Jack Grealish valgte Citys nummer ni en brassevariant, som ble en glitrende avslutning.

ØYEBLIKKET: Erling Braut Haalands brassespark i bilder. Foto: NTB

Manchester City-manager Pep Guardiola måper over scoringen.

– Det andre målet kan man ikke forestille seg at han vil klare med sin høyde. Et fantastisk mål, sier Guardiola til Sky Sports.

– De siste to tiårene har vi levd med toppscorerne Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Han er på det nivået, sier katalaneren til BBC.

Også Southampton-spiller og landslagskompis Mohamed Elyounoussi var imponert.

– Erling gjør det han kan best. Det viser han med to fine mål. Det var en god dag for ham, sier Elyounoussi til Viaplay.

– Det kommer til å være en av kandidatene til årets mål i Premier League, og det er et av de flotteste målene har har scoret til nå i karrieren. Det er akrobatikk og teknikk på skyhøyt nivå, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Grafikk: Fredrik Blekstad

Like etterpå, etter 67 minutter, ble spissen byttet ut.

– Ståle Solbakken tenker nok sitt der han sitter i sofaen. Det å miste Haaland før landskampene i mars var det verste som kunne skje, og aldri i livet om Norge kun hadde stått med ett poeng på de to kampene om superspissen hadde vært med, fortsetter Mathisen.

Jærbuen har dermed scoret 30 mål i Premier League og 44 totalt i alle turneringer.

– Det er helt uvirkelige tall, og ingenting tyder på at det skal stoppe når vi nå går inn i den avgjørende fasen av sesongen, sier TV 2s fotballekspert.

JUBEL: Erling Braut Haaland etter å ha scoret to nye mål. Foto: Adam Davy

Pep Guardiolas mannskap brukte litt tid på å få sving det og Haalands første store involvering kom etter 40 minutter.

Kevin De Bruynes innlegg gikk via en Southampton-forsvarer og jærbuen fikk heade på bakre stolpe, men forsøket gikk utenfor.

Fem minutter senere gikk det derimot langt bedre. De Bruynes innlegg var strålende slått og lysluggen fra Bryne headet elegant inn ledelse til Manchester City.

– Når De Bruyne og Haaland kombinerer på den måten er det nesten umulig å forsvare seg mot. Haaland vet nøyaktig hvor han vil ha ballen og De Bruyne vet nøyaktig hvor ballen skal, sier Mathisen.

Lagene gikk dermed til pause med 0-1.

– En lyskeskade er alltid skummel, men i første omgang har Haaland sett frisk og fin ut selv om Guardiolas menn ikke leverte en fantastisk omgang, mente TV 2s fotballekspert.

I andre omgang doblet Jack Grealish ledelsen. Kantspilleren trengte to muligheter mot Southampton-keeper Gavin Bazunu, men på returen kunne engelskmannen juble.

Haaland økte som nevnt til 3-0 på brassespark, før Sekou Mara reduserte for vertene.

Med et kvarter igjen fikk City straffespark etter at superspissen var byttet ut. Innbytter Julián Álvarez fikk dermed muligheten og sørget for at det endte 4-1.

Tirsdag venter første kvartfinale-oppgjør mot Bayern München for Haaland og co. Den kan du se på TV 2 Play fra klokken 20.00.