Haaland kåret til månedens Premier League-spiller

Målmaskinen fikk prisen for andre måned på rad.

I en avstemning hos den engelske spillerforeningen har supportere stemt frem Erling Braut Haaland til månedens spiller i september.

Manchester City-spissen fikk den samme prisen også i august. Jærbuen har scoret 20 mål på 13 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Haaland spilte to kamper i september for Manchester City. Han sto bak Citys mål i 1-1-kampen mot Aston Villa 3. september og scoret også ett mål i 3-0-seieren over Wolverhampton.

Det skal nevnes at kampprogrammet i september ble amputert som følge av dronning Elizabeths bortgang, i tillegg til at det spilles landskamper i siste del av måneden.

Haaland sammenlignes med popstjerner

I den ordinære og offisielle septemberkåringen var ikke Haaland blant de nominerte. Der var Haalands lagkamerat Kevin De Bruyne inne på nominasjonslisten sammen med Philip Billing (Bournemouth), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Alex Iwobi (Everton), Jacob Ramsey (Aston Villa) og Marcus Rashford (Manchester United). Rashford gikk til topps i den kåringen.

I oktober har Haaland herjet og står med fire mål og to målgivende pasninger på de to første kampene. Søndag står Liverpool for tur.