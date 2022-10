Haaland kan stoppe van Dijks ville rekord

Gigantoppgjøret mellom Liverpool og Manchester City på Anfield blir også, etter alle solemerker, en tungvektsduell mellom Erling Braut Haaland og Virgil van Dijk.

– Det blir definitivt ikke enkelt. Han vært i fyr og flamme. Det er ikke annet å si, sa van Dijk til TV 2 før stjernemøtet.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har også stor respekt for hva nordmannen har levert så langt i Premier League.

– Han er et monster, på den beste måten. City har eksepsjonelle spillere, og hvordan de setter ham opp er virkelig spesielt, sier Klopp til Sky Sports.

Hoderystende til Haaland-påstand

– Ingen frykt hos van Dijk

I motsetning til Haaland, har Liverpool-forsvaret vært rufsete så langt denne sesongen. The Athletics Liverpool-journalist, James Pearce, sier duellen mellom van Dijk og Haaland blir matchavgjørende.

– Man må teste seg selv mot de beste. Virgil van Dijk har blitt kritisert denne sesongen. Han har ikke vært på sitt vante nivå, men det er ingen frykt hos ham, sier Pearce til TV 2, og tilføyer:

– Van Dijk vet han har sin tøffeste test på lenge foran seg.

JOURNALIST: James Pearce følger Liverpool svært tett som reporter for The Athletic. Han spår en tøff duell mellom Haaland og van Dijk søndag. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

Sam Lee, som dekker Manchester City for The Athletic, stemmer i:

– Om van Dijk er bittelitt avskrudd, kan Haaland herje med ham. Det vil selvfølgelig ikke van Dijk at skal skje. Han vet at hele verden ser på Haaland og ham. Det er en stor duell, sier Lee til TV 2.

– Van Dijk har ikke vært på sitt beste. Han har gitt folk rom. Selv på sitt beste lot han angripere gjøre det, men da tok han det igjen på fysikken. Gir han Haaland det rommet, kan det gjøre stor skade.

Haaland kan stoppe van Dijk-rekke

Søndagens storkamp spilles på Anfield, hvor van Dijk har en ellevill statistikk. Han har aldri tapt en hjemmekamp i ligaen for Liverpool, og ingen andre kan vise til 68 strake hjemmekamper i Premier League uten tap.

Pearce tror rekken kan stoppe søndag. Han mener at, for første gang på lenge, at Manchester City er soleklare favoritter på Anfield.

– Dynamikken er helt annerledes. City har tatt det neste steget ved signeringen av Erling Haaland. Liverpool har tatt et steg bakover, sier journalisten.

STJERNEMØTE: Virgil van Dijk og Liverpool slo Erling Braut Haaland og Manchester City i Community Shield. Nå mener The Athletics journalister at Haaland og co. er favoritter. Foto: Frank Augstein

– Ingen forventer at Liverpool skal vinne. Alt snakket har vært om City og Haaland i forkant. Det passer Liverpool perfekt, og Klopp vil bruke underdog-stempelet for alt det er verdt.

Lee tror at van Dijk-rekorden stopper på 68 kamper.

– Jeg forventer at City vinner. De har Haaland. Noe må gå virkelig galt for at de ikke skal vinne. Vi får se, sier City-journalisten.

– Noen må stoppe Haaland

Enda Liverpool-journalist Pearce anser de himmelblå som favoritt, påpeker han at kampen på Anfield kanskje er Haalands tøffeste test så langt i Premier League.

– Haaland setter frykt i motstanderne, men noen må stoppe ham. Det må komme en tid der det vil bli tøffere for ham. Ingen er ustoppelige. Til og med Mohamed Salahs storform stoppet. De er ikke roboter, sier Liverpool-journalisten.

EN HJELPENDE HÅND: Så gjenstår det å se om tonen mellom Erling Braut Haaland og Virgil van Dijk er like vennlig på Anfield søndag. Foto: TONY OBRIEN

– Haaland kommer til å få en tøff kamp her på søndag. Det blir ingen varm velkomst. Liverpool-supporterne vil gjøre livet så surt for Haaland som mulig.

Pearce tror likevel det blir vanskelig å hindre norsk scoring på Anfield.

– Haaland scorer jo minst ett i hver kamp for øyeblikket. Om de begrenser ham til kun én scoring, så tror jeg Liverpool kan få med seg noe.