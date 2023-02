– Haaland kan ha valgt feil klubb

Erling Braut Haaland har scoret 31 mål på 27 kamper siden overgangen fra Dortmund til Manchester City i fjor sommer.

Men ikke alle er overbevist om at jærbuen er på rett sted.

– Han kan ha valgt feil klubb for å få det beste ut av ham, sier tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher på Sky Sports.

Ordene falt like etter at Haaland gikk målløs av banen etter 0-1-tapet mot Tottenham søndag. Dermed misbrukte City en gyllen mulighet til å ta innpå serieleder Arsenal, som lørdag tapte mot Everton.

HAALAND-PÅSTAND: Tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher mener man ikke får se det beste av Erling Braut Haaland i Manchester City. Foto: John Walton

– Dere ler, men vi ser ikke alt fra Haaland, og det er ikke på grunn av Halaand selv, sier Carragher, og ser på Sky Sports-kollegaene Micah Richards og Greame Souness.

Ifølge Sky Sports var det første kamp for Manchester City at Haaland hadde null avslutninger. Han hadde heller ingen ballberøringer innenfor 16-meteren til Tottenham.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller gir Carragher rett i at Haaland kunne valgt lag der han hadde vært mer involvert.

– Lag som spiller mer à la Liverpool hadde nok passet ham mer hånd i hanske, men vi så allerede i høst at det kan være helt perfekt også. Han er en spiller som er ganske avhengig av at laget fungerer, ellers blir det lite å gjøre for ham, sier Stamsø-Møller.

Haalands lagkamerat Kyle Walker tok Haaland i forsvar etter kampen. Backen mener det er krevende å spille seg inn hos Pep Guardiola.

TAS I FORSVAR: Kyle Walker hyller Erling Braut Haaland. Foto: Martin Rickett

– Erling har vært fantastisk. Ingen har klaget når han har scoret og vunnet, sier Walker til Sky Sports.

Både forrige og denne sesongen står City med 53 ligamål etter 21 runder. City har imidlertid sluppet inn flere (20 mot 21).

– Det er langt enklere å kontre på dem nå. City er et annerledes lag nå, og det er mindre lag med Haaland. Det er ikke hans feil. Manchester City kommer ikke til å spille kontringsfotball. Det er ikke Pep Guardiolas måte å gjøre det på, mener Carragher.

FRUSTRASJON: 0-1-tapet mot Tottenham var frustrerende både for Erling Braut Haaland og Manchester City. Foto: Kin Cheung

– Et eller annet som ikke stemmer

Stamsø-Møller mener Haaland lider av at City ikke er i sin beste form.

– Det er et eller annet som ikke stemmer. I kampen mot Spurs er han tydelig frustrert, men han mister ikke motet. Han fortsetter å gjøre det samme hele kampen, sier han.

– Jeg er ikke bekymret for ham, men han bør kanskje være bekymret for at laget ikke gjør det bedre nå. Han er avhengig av at det funker, men det hadde vært fint om de som serverer ham spilte også, fortsetter TV 2s fotballekspert.

I Sky Sports-studio møtte Carragher motstand fra tidligere Manchester City-spiller Micah Richards.

UENIG MED CARRAGHER: Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester City-spiller Micah Richards. Foto: Mike Egerton

– Det er umulig å se den fulle pakken. Når lag spiller mot Man. City, legger de seg dypt. Vi snakker om en spiss som har scoret 25 mål, i dag hadde han ikke sin beste kamp. Det er slik Premier League er, han vet hva Man. City gjør. De dominerer ballen og venter på det riktige tidspunktet. Jeg hadde forstått det om han bare hadde scoret 15 mål, men han har scoret 25 mål, sier Richards.

– Jeg kritiserer ham ikke. Jeg sier bare at vi ikke får se hele pakken når vi snakker om en av verdens beste fotballspillere. Vi får bare se 60-70 prosent av ham. Vi får ikke sett den utrolige bakromsfarten hans, svarer Carragher.