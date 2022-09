Haaland: – Kan egentlig ikke si dette foran kamera

Til helgen spiller Manchester City byderby mot Manchester United. Der skal, etter all sannsynlighet, Erling Braut Haaland jakte på flere nettkjenninger for de himmelblå.

Så langt har superspissen fra Bryne notert seg for 14 nettkjenninger for Manchester City. At det skulle gå så bra, hadde selv ikke målmaskinen sett for seg.

– Ingen kunne jo forventet denne starten. Det må man jo ærlig si, sier Haaland i et intervju med Viaplay.

– Det hadde jeg ikke forventet

Landslagsspissen er imidlertid ikke helt overrasket over at han har funnet målformen også i England.

– Samtidig, du kommer til Manchester City som en spiss som elsker å score mål, og har scoret mange mål.

– City scoret 100 mål året før, så selvfølgelig skal jeg score mål. Det skal egentlig være en selvfølge. Jeg kan egentlig ikke si dette foran kamera, fordi det kan bli slått opp feil og sånn, sier Haaland, og tilføyer:

– Altså, jeg er ikke overrasket at jeg scorer mål, men at jeg skulle score 14 mål for City i starten nå, og det er ennå ikke oktober... Det hadde jeg ikke forventet.

Også pappa Alfie Haaland er positivt overrasket over sønnens start i Manchester.

– Han har fått en veldig god start på et veldig bra lag. Det har vært kjekt og spesielt, sa Alfie til TV 2 før landskampen mot Serbia.

– Det har selvfølgelig vært fantastisk. Vi hadde det utrolig bra i Tyskland, men Premier League og interessen som er i Norge... Det er noe ekstra, la han til.