Haaland: – Jeg hadde vært rasende

Manchester City – Fulham 5–1 (2–1)

Erling Braut Haaland hamret inn målpoeng da Manchester City fortsatte seiersmarsjen i Premier League.

Først assisterte han ledermålet, før han selv scoret sitt fjerde, femte og sjette mål for sesongen. 23-åringens femte Premier League-hat trick.

– Fantastisk følelse. «I am happy», sier han til Viaplay.



MÅLRAS: Erling Braut Haaland med tre nye mål. Foto: Martin Rickett

Heldig scoring

Rett før pause tok de lyseblå ledelsen på kontroversielt vis. Nathan Aké nikket ballen i mål med Manuel Akanji stående i klar offsideposisjon. Han var ikke borti ballen, men forstyrret sikten for keeper Bernd Leno.

VAR tok en sjekk, men valgte å la scoringen stå. Det fikk Fulham-manager til å rase, som på vei inn til pausen ga klar beskjed til dommerne.

– Tidspunktet for det andre City-målet hadde selvfølgelig stor påvirkning på kampen, sier Fulham-manager Marcos Silva til BBC etter kampen.



Han får støtte fra Haaland.

– Jeg tror at det var offside. Jeg føler med dem. Jeg hadde vært rasende. Det må være en forferdelig følelse, sier Haaland til BeIN Sports.



Tidligere Premier League-dommer Mike Dean var krystallklar i Sky Sports-stydio.

– Etter min mening kan det ikke bli stående, det bare kan ikke. Det kan ikke bli stående. Han hoppet over ballen, og ballen gikk mellom beina. Keeperen må ha blitt utspilt, sa Dean.

– Vi var heldig der, innrømmet City-veteran Kit Symons underveis i klubbens egne livedekning.

Fulham-leiren var samstemte etter kampen.

– Vi mener at ballen går rett til ham, og at han må hoppe over ballen, så det er offside. Det er frustrerende når den ikke blir tatt, sier Fulham-kaptein Tim Ream til Sky Sports.

– Når scoringene kommer rett før eller etter pause, er det i en kritisk periode. Det er et vanskelig øyeblikk å spille inn mål på. I stedet for å gå til pause med 1–1 og føle at du kan få med deg noe, er man nedstemt, sier Ream til Sky Sports.



– Gleder meg til å treffe nordmenn

Sannsynligvis hadde det ikke for mye å si.

Forrige sesongs mester topper tabellen med full pott og tolv poeng.



– Vi andre må fortsette med det vi har gjort. Vi vinner 5-1, og det er viktig å vinne fire av fire kamper før landslagspausen, sier Erling Braut Haaland.

Denne uka har spissen mottatt flere priser, blant annet som Europas beste forrige sesong.

– Det har vært en fin uke, og jeg har det fint. Nå gleder jeg meg til å treffe andre nordmenn, sier jærbuen.



Nå venter altså landskamper med Norge kommende uke.

ØYEBLIKKET: Oscar Bobb kom inn til sin debut for Man. City. Foto: MOLLY DARLINGTON Les mer ØYEBLIKKET: Oscar Bobb kom inn til sin debut for Man. City. Foto: Dave Thompson Les mer

I tillegg fikk Oscar Bobb debuten sin like før slutt da han ble byttet inn.

– Fantastisk. Han har utviklet seg vanvittig de siste par månedene og blitt en helt ny spiller. Han er blitt rask, bedre til å drible og tryggere med ballen. Det er fantastisk å se, og jeg tror ikke det tar langt tid før han banker på hos Ståle (Solbakken), sier Erling Braut Haaland til Viaplay.

Rekord

Haaland viste seg i servitørrollen for mesterne da han fant Julian Alvarez i god posisjon. Argentineren sendte ballen videre i mål.

Det var jærbuens første assist for sesongen.

Deretter var han som vanlig iskald på 3-1-scoringen, før han omsatte en straffe i mål rundt ti minutter senere.

På overtid banket han et nytt mål, som fullførte hat tricket.

Målene og assisten gjør at han har nådd 51 målpoeng i Premier League på bare 39 kamper. Det er det raskeste noen har klart 50 målpoeng siden Andy Cole gjorde det på 43 kamper, ifølge statistikksiden Opta.

Nå er jærbuen oppe i 42 mål i Premier League.