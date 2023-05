Haaland: – Jeg elsker det

Erling Braut Haaland innrømmer at han er overrasket over eget målantall, men ikke at det har blitt mange scoringer denne sesongen.

FIKK PRIS: Erling Braut Haaland fikk prisen under et arrangement i London torsdag. Foto: John Walton / Pa Photos

– Det er spesielt å få denne prisen i min første sesong. Jeg setter veldig stor pris på det, og jeg er veldig glad, sier Erling Braut Haaland.

Manchester Citys norske superspiss er i London torsdag kveld for å ta imot utmerkelsen for årets spiller blant engelske sportsjournalister.

Haaland har scoret 52 mål i alle turneringer denne sesongen.

Premier League-tittelen er allerede sikret, og neste helg er det finale i FA-cupen mot Manchester United, før sesongen avsluttes med den TV 2 Play-sendte Champions League-finalen mot Inter.

52 MÅL: Erling Braut Haaland har bøttet inn mål for Manchester City etter overgangen fra Dortmund i fjor sommer. Foto: Toby Melville / Reuters

– Jeg hadde ingen betenkeligheter. Jeg visste at jeg kom til å prestere på et godt lag, så jeg tvilte ikke på meg selv, sier Haaland til Sky Sports.



Erling Braut Haaland innrømmer imidlertid at han ikke hadde trodd på det rekordskredet det har vært denne sesongen.

– Jeg hadde ikke forventet at et skulle så bra, men jeg trodde at jeg kom til å score mål. Forrige sesong scoret dette laget hundre mål, så jeg visste at det ville bli mål når jeg kom inn her, men jeg hadde ikke trodd at det skulle bli så mange mål, sier Haaland.



Jærbuen meldte overgang fra Dortmund i fjor sommer.

– Det er tøffere, hardere og bedre kvalitet her, sier Haaland.

– Jeg skjønner det når folk sier at det er den beste ligaen i verden, for det er den. Jeg elsker det, jeg elsker å spille her. Jeg liker de fysiske duellene og løpsduellene. Jeg nyter det, sier han.