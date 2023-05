Haaland inn på eksklusiv liste

Det anerkjente finansmagasinet Forbes har kommet ut med listen over de best betalte idrettsutøverne i verden. Der har Erling Braut Haaland fått plass.

KAN LE HELE VEIEN TIL BANKEN: Erling Braut Haaland er på fjerdeplass over best betalte idrettsutøvere under 25. Foto: CARL RECINE

Det er vanskelig å finne et hetere navn i fotball om dagen enn Erling Braut Haaland.

I hans første sesong for Manchester City har jærbuen allerede klart å ta den ikoniske rekorden på flest Premier League-mål i løpet av en sesong. Med to kamper igjen av sesongen har nordmannen scoret 36 ganger.

De ligger an til å kunne løfte Premier League trofeet og i kveld møter Haaland Real Madrid i den avgjørende kampen om en plass i Champions League-finalen.

Nylig ble også 22-åringen stemt frem av sportsjournalister i verden til prestisjeprisen «Footballer of the Year Award».

I tillegg til å gjøre det bra på fotballbanen sikret Haaland seg en gigantisk avtale med Nike tidligere i år. The Athletic skrev i slutten av februar at en avtale med Nike vil være verdt opp mot 250 millioner kroner i året for Haaland.

Det blir det penger av. Nå har Haaland også gjort innpass på Forbes sin liste over de best betalte idrettsutøverne i verden, for første gang i karrieren.



Der er han inne på en delt 32. plass, med en inntekt på til sammen 50 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 534 millioner norske kroner.

Forbes har hentet inntekten fra 1. mai 2022 til 1. mai 2023.

De har delt inntektene opp i to: det sportslige og ikke sportslige. Haaland skal ifølge Forbes ha tjent 40 millioner dollar i kategorien det sportslige, mens 12 millioner dollar er ikke sportslige. Det er blant annet sponsoravtaler.



Haaland er også på listen over de best betalte idrettsutøverne under 25 år. Der er han nummer fire, bare slått av PSG-stjerne Kylian Mbappé ($120 millioner), baseballspiller Kyler Murray ($70,5 millioner) og racerfører Max Verstappen ($64 millioner).



På toppen av lista troner to kjente fotballspillere: Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Førstnevnte gikk i desember til saudiarabiske Al-Nassr.

GODT BETALT: Det er usikkert om Ronaldo drikker Voss-vann her, men portugiseren har uansett nok til smør på brødskiva. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Ronaldos inntekt tilsvarer over 1,4 milliarder norske kroner.

